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Рогозин увидел зависимость России от поставок ракетных двигателей в США
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Рогозин увидел зависимость России от поставок ракетных двигателей в США
Технологии и медиа, 19:57
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Рогозин увидел зависимость России от поставок ракетных двигателей в США
Россия и США взаимно заинтересованы в продолжении поставок в США российских ракетных двигателей. Этот интерес «побеждает даже санкционную злобу», заявил Рогозин
Цех сборки космических аппаратов (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Россия зависима от поставок своих ракетных двигателей в США и хочет продолжать их. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«Для того чтобы выстроить единый стандарт производственной культуры, такой как в НПО «Энергомаш» (это предприятие изготавливает ракетные двигатели. — РБК), сделать его и на Воронежском механическом заводе, и в нашем пермском предприятии, необходимы средства», — сказал он.

По его словам, выделяемые на эти цели из бюджета средства ограничены, в связи с чем госкорпорация должна самостоятельно привлекать недостающие деньги. «Соответственно, это наша зависимость от поставок, если можно так сказать, и заинтересованность», — добавил Рогозин.

Продажа ракетных двигателей в США приносит «Роскосмосу» валюту, которую корпорация направляет на перевооружение уже существующих и создание новых предприятий, подчеркнул руководитель организации.

У американской стороны, заверил Рогозин, также есть зависимость от этих поставок, поскольку у США в настоящее время нет достойной альтернативы. Помимо этого Вашингтону невыгодно заниматься разработкой двигателей для ракет, подобных российским, поскольку это повлечет за собой дополнительную нагрузку на американских налогоплательщиков. ​

«И все равно по соотношению цена-качество они вряд ли смогли бы приблизиться к нашим двигателям даже к 2025 году. Это общий интерес, который побеждает даже санкционную злобу, которая накатилась против нашей страны», — сказал глава «Роскосмоса».

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Россия с 1997 года поставляет в США разработанные «Энергомашем» двигатели РД-180. С их помощью американцы выводят на орбиту свои гражданские и военные спутники. С 2014 года, после охлаждения российско-американских отношений на фоне присоединения Крыма, Вашингтон пытается разработать пути отказа от российских двигателей. В 2016 году конгресс пытался отказаться от их использования уже с 2019 года, однако до сих пор не нашел аналога, на который мог бы перейти в случае расторжения всех контрактов с Москвой.

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В сентябре 2017 года газета The Wall Street Journal узнала, что Пентагон не сможет отказаться от этого стратегического импорта вплоть до 2025 года, а может быть, и еще дольше.

В середине августа глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что американские инженеры трудятся над тем, чтобы разработать альтернативу российским двигателям, которые используются на американских ракетах Atlas. При этом он не уточнил, на какой стадии находится агентство в рамках этой инициативы, а также не назвал сроки окончательного перехода на отечественные разработки.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Дмитрий Рогозин , ракетные двигатели , РД-180 , «Роскосмос»
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