Пентагон ограничит использование услуг России для космических запусков

Речь идет о случаях, когда возникает риск в сфере кибербезопасности, отмечают в ведомстве

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Минобороны США разместило на сайте Федерального регистра поправки в правила закупок в оборонных целях, включив Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников, в случае если возникает риск в области кибербезопасности (.pdf).

Как следует из текста, запрет начнет действовать с 2023 года. Оговаривается, что нововведения не затрагивают космические запуски, которые произойдут до 31 декабря 2022 года.

Поправки вступят в силу с 31 мая.

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