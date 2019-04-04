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Discovery $43 (+54,18%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Политика ,  
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В США назвали срок отказа от российских ракетных двигателей
После 2022 года США перестанут закупать ракетные двигатели РД-180, заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее заявлял о зависимости России от поставок двигателей в США
Фото: Юрий Машков / ТАСС

Согласно предусмотренным законом срокам, Вашингтон откажется от дополнительных закупок российских ракетных двигателей после 2022 финансового года. Об этом на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд. Трансляция заседания опубликована в YouTube-канале комитета.

«Закон предписывает более не закупать дополнительные двигатели после 2022 финансового года. Мы должны отказаться от РД-180 в установленные законом сроки», — сказал генерал.

По его словам, у ВВС США существует стратегия по обеспечению самостоятельных запусков ракет в космос. «Во-первых, мы должны получить доступ к космосу, который имеет решающее значение для нашей нации, это ее жизненно важный интерес. Во-вторых, мы должны увеличить конкуренцию, что санкционированно законом, поэтому мы должны отказаться от РД-180», — заявил генерал. По его словам, эта стратегия уже работает по всем направлениям, США провели 76 успешных самостоятельных запусков, а их стоимость удалось снизить на 24% по сравнению с 2012 годом.

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Рогозин заявил о финансовом отставании «Роскосмоса» от NASA

В сентябре прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин утверждал, что у России возникла зависимость от поставок ракетных двигателей в США. Выделяемые из бюджета средства для «Роскосмоса» ограничены, поэтому госкорпорации приходится искать другие средства «для того чтобы выстроить единый стандарт производственной культуры». В пример он привел такие предприятия, как НПО «Энергомаш» и Воронежский механический завод.

США закупает у России двигатели РД-180 с 1997 года, они были разработаны «Энергомашем». С их помощью Штаты запускают в космос свои военные и гражданские спутники. Конгресс в 2016 году намеревался отказаться от закупки двигателей у России уже с 2019 года, но не смог найти аналога на замену РД-180. В конце декабря прошлого года «Энергомаш» передал три двигателя американской компании Orbital Sciences Corporation.
Автор: Григорий Дубов
Теги: РД-180, «Роскосмос», ракетные двигатели
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