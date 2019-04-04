В США назвали срок отказа от российских ракетных двигателей

После 2022 года США перестанут закупать ракетные двигатели РД-180, заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее заявлял о зависимости России от поставок двигателей в США

Фото: Юрий Машков / ТАСС

Согласно предусмотренным законом срокам, Вашингтон откажется от дополнительных закупок российских ракетных двигателей после 2022 финансового года. Об этом на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд. Трансляция заседания опубликована в YouTube-канале комитета.

«Закон предписывает более не закупать дополнительные двигатели после 2022 финансового года. Мы должны отказаться от РД-180 в установленные законом сроки», — сказал генерал.

По его словам, у ВВС США существует стратегия по обеспечению самостоятельных запусков ракет в космос. «Во-первых, мы должны получить доступ к космосу, который имеет решающее значение для нашей нации, это ее жизненно важный интерес. Во-вторых, мы должны увеличить конкуренцию, что санкционированно законом, поэтому мы должны отказаться от РД-180», — заявил генерал. По его словам, эта стратегия уже работает по всем направлениям, США провели 76 успешных самостоятельных запусков, а их стоимость удалось снизить на 24% по сравнению с 2012 годом.

В сентябре прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин утверждал, что у России возникла зависимость от поставок ракетных двигателей в США. Выделяемые из бюджета средства для «Роскосмоса» ограничены, поэтому госкорпорации приходится искать другие средства «для того чтобы выстроить единый стандарт производственной культуры». В пример он привел такие предприятия, как НПО «Энергомаш» и Воронежский механический завод.