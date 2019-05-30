Times узнала об увеличении числа дипломатов в посольстве России в Лондоне

Число российских дипломатов в Лондоне увеличилось впервые после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и последовавшей за этим инцидентом высылки сотрудников посольства в британской столице

Посольство России в Лондоне (Фото: Facundo Arrizabalaga / EPA / ТАСС)

Если в январе в посольстве России в Лондоне работали 40 дипломатов, то теперь — 44, утверждает The Times. Это меньше, чем до скандала вокруг дела об отравлении Скрипаля и его дочери (тогда в посольстве работали 58 человек), однако речь все равно идет о шаге навстречу России, указывает издание.

The Times также сообщает о том, что в этом месяце в Москву ездил заместитель советника по национальной безопасности Кристиан Тернер. В российской столице он встречался с министрами и официальными лицами (их имена не называются) с целью налаживания отношений.

Официально в британском правительстве заявляют, что по-прежнему хотят привлечь Москву к ответу за случившееся в Солсбери. Однако неофициально источники британской газеты говорят, что несколько каналов взаимодействия, перекрытых после отравления Скрипалей, вновь заработали. Сделано это было в том числе для того, чтобы объяснить, что усиление британского военного присутствия в Прибалтике не является подготовкой к войне против России.