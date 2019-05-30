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РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
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Политика ,  
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Times узнала об увеличении числа дипломатов в посольстве России в Лондоне
Число российских дипломатов в Лондоне увеличилось впервые после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и последовавшей за этим инцидентом высылки сотрудников посольства в британской столице
Посольство России в Лондоне (Фото: Facundo Arrizabalaga / EPA / ТАСС)

Если в январе в посольстве России в Лондоне работали 40 дипломатов, то теперь — 44, утверждает The Times. Это меньше, чем до скандала вокруг дела об отравлении Скрипаля и его дочери (тогда в посольстве работали 58 человек), однако речь все равно идет о шаге навстречу России, указывает издание.

The Times также сообщает о том, что в этом месяце в Москву ездил заместитель советника по национальной безопасности Кристиан Тернер. В российской столице он встречался с министрами и официальными лицами (их имена не называются) с целью налаживания отношений.

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Как российские дипломаты покидают посольство в Лондоне. Фоторепортаж

Официально в британском правительстве заявляют, что по-прежнему хотят привлечь Москву к ответу за случившееся в Солсбери. Однако неофициально источники британской газеты говорят, что несколько каналов взаимодействия, перекрытых после отравления Скрипалей, вновь заработали. Сделано это было в том числе для того, чтобы объяснить, что усиление британского военного присутствия в Прибалтике не является подготовкой к войне против России.

Политика
Посол Яковенко обвинил Лондон в удушении российской дипмиссии

Эксперт Эндрю Фоксалл, с которым общалась The Times, предостерег Великобританию от шагов навстречу Москве. «В Кремле их интерпретируют как нашу слабость. Они посчитают, что вся критика Запада временная», — сказал он.

В середине мая новым послом Великобритании в России стала Дебора Броннерт, которая сменила на этом посту Лори Бристоу. В конце апреля появилась информация, что Москва также сменит своего посла в Великобритании, пост которого сейчас занимает Александр Яковенко.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой и направил запрос в посольство в Великобритании.

14 марта 2018 года Великобритания выслала 23 российских дипломата, объяснив это тем, что они являлись сотрудниками разведки. Москва ответила на это зеркально, выслав 23 британских дипломата.

28 декабря Яковенко сообщил, что Москва и Лондон договорились о постепенном восстановлении численности персонала в посольствах начиная с января.

Авторы: Артем Филипенок, Екатерина Костина
Теги: Великобритания
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