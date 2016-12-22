Посол Яковенко обвинил Лондон в удушении российской дипмиссии

Британские власти блокируют обновление состава российской дипломатической миссии, заявил посол в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, МИД Великобритании намеренно затягивает сроки выдачи виз российским дипломатам

Александр Яковенко

Посол России в Великобритании Александр Яковенко обвинил власти этой страны в намеренном создании трудностей для российских дипломатов с тем, чтобы затруднить обновление состава дипмиссии. Об этом Яковенко заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Дипломаты не могут получить британские визы, средний срок ожидания — год-полтора. Это абсолютно ненормально, такого нет ни в одной стране в мире. Британское правительство просто блокирует обновление состава дипломатической миссии», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, российская дипмиссия в Великобритании «удушается, потому что люди высылаются — часть людей просто естественным образом завершают свою командировку». Дипломаты «не могут работать вечно», добавил Яковенко, «а этих людей некем заменить».

Он привел в пример сотрудника, который возглавлял пресс-группу, который уехал без замены.

​«Это целенаправленная политика, которая проводится нынешним британским правительством» — резюмировал дипломат.