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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+19,31%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Политика ,  
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Великобритания назначила нового посла в России

Новым послом Великобритании в России станет Дебора Броннерт, которая курировала в британском МИДе экономические и глобальные вопросы. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

«Госпожа Дебора Броннерт назначена послом Ее Величества в Российской Федерации на смену сэру Лори Бристоу, который перейдет на другой пост дипломатической службы», — говорится в сообщении.

Броннерт приступит к своим новым обязанностям с января 2020 года.

У Броннерт уже есть опыт руководства дипмиссиями: с 2011 по 2014 год она работала послом Соединенного Королевства в Зимбабве. После этого она вернулась в Лондон и стала заниматься экономическими и глобальными вопросами британского внешнеполитического ведомства, а также стала курировать вопросы реализации международной программы Global Britain.

Политика
Россия сменит посла в Великобритании

В конце апреля источники РБК и «Коммерсантъ», близкие к МИДу, сообщили о планах России сменить посла в Великобритании. По данным собеседников, возглавляющий российскую дипмиссию в Соединенном Королевстве на протяжении последних восьми лет Александр Яковенко вернется летом в Москву. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Теги: Великобритания, посол в России, дипломаты, Москва, Лондон
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Россия сменит посла в Великобритании
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