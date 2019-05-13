Великобритания назначила нового посла в России

Новым послом Великобритании в России станет Дебора Броннерт, которая курировала в британском МИДе экономические и глобальные вопросы. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

«Госпожа Дебора Броннерт назначена послом Ее Величества в Российской Федерации на смену сэру Лори Бристоу, который перейдет на другой пост дипломатической службы», — говорится в сообщении.

Броннерт приступит к своим новым обязанностям с января 2020 года.

У Броннерт уже есть опыт руководства дипмиссиями: с 2011 по 2014 год она работала послом Соединенного Королевства в Зимбабве. После этого она вернулась в Лондон и стала заниматься экономическими и глобальными вопросами британского внешнеполитического ведомства, а также стала курировать вопросы реализации международной программы Global Britain.