Казахстан не увидел ограничений для визитов из-за ордера на арест Путина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 04 апр, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 04 апр, 16:28
Кремль допустил встречи Путина с главами новых регионов после Совбеза Политика, 13:00
FAW раскрыл цены на две новинки для России Авто, 12:56
Как не дать бывшему супругу манипулировать детьми при разводе Pro, 12:56
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 12:55
Серия турниров Oceanman поставила условие для допуска пловцов из России Спорт, 12:55
«Яндекс» представил прототип нейросети для генерации картинок Технологии и медиа, 12:52
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:46
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Село в Белгородской области попало под минометный обстрел Политика, 12:38
Инструменты для роста: воркшоп от МТС Банка РБК +, 12:37
Акции майнеров совершили настоящий прорыв. Что их ждет дальше Pro, 12:37
Кремль ответил на слова посла Китая о риторике в «дружбе без границ» Политика, 12:36
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 12:32
В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая в 2023 году Общество, 12:29
Суд оштрафовал Дмитрия Назарова по статье о дискредитации армии Политика, 12:27
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

Казахстан не увидел ограничений для визитов из-за ордера на арест Путина

Замглавы МИДа Конуспаев: Римский статут МУС не распространяется на Казахстан
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Казахстан не видит препятствий для визитов российского руководства после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента Владимира Путина, так как Астана не подписывала Римский статут, заявил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел республики Ермухамбет Конуспаев.

«У нас никаких ограничений для поездок нет. Если на высшем уровне будет принято соответствующее решение об организации визитов, то, естественно, мы будем продолжать работать», — сказал Конуспаев.

Римский статут 1998 года — основополагающий документ МУС. Он разрабатывался с участием России, она подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м, однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей договора. Всего документ ратифицировали 123 страны (в их число не входят, например, Украина, Китай, Турция, Индия и США).

17 марта МУС выдал ордер на арест российского президента, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой: они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

В Кремле и МИДе решение Международного уголовного суда назвали «юридически ничтожным», так как Россия не признает юрисдикцию суда. В Германии пообещали, что арестуют российского президента в случае визита.

24 марта Армения заявила, что признает юрисдикцию Международного уголовного суда с оговоркой, что Римский статут вступает в силу 12 мая 2021 года. Ереван тогда объяснил, что намерение признать юрисдикцию МУС связано со стремлением привлечь к ответственности Азербайджан за «агрессию» в отношении Армении. В Кремле, комментируя вероятность ареста Путина в Армении, заявили, что будут обсуждать решение Еревана о признании МУС.

Читайте на РБК Pro
Netflix против Disney: кто выживет на сжимающемся рынке видеостриминга
Криптовалюта против инфляции: зачем и кому нужны флэткоины
Какие компании и отрасли могут резко вырасти за счет нейросетей
Закончится ли крах банков США мировой катастрофой: разбор The Economist
Теги
Персоны
Казахстан Владимир Путин МУС Международный уголовный суд ордер на арест

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Клишас счел «пустой» идею наказывать за призывы исполнять решения МУС
Политика
Володин предложил уголовное наказание за призывы исполнить решения МУС
Политика
Мьянма проигнорирует ордер МУС на арест Путина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter