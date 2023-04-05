Казахстан не увидел ограничений для визитов из-за ордера на арест Путина

Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Казахстан не видит препятствий для визитов российского руководства после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента Владимира Путина, так как Астана не подписывала Римский статут, заявил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел республики Ермухамбет Конуспаев.

«У нас никаких ограничений для поездок нет. Если на высшем уровне будет принято соответствующее решение об организации визитов, то, естественно, мы будем продолжать работать», — сказал Конуспаев.

Римский статут 1998 года — основополагающий документ МУС. Он разрабатывался с участием России, она подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м, однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей договора. Всего документ ратифицировали 123 страны (в их число не входят, например, Украина, Китай, Турция, Индия и США).

17 марта МУС выдал ордер на арест российского президента, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой: они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

В Кремле и МИДе решение Международного уголовного суда назвали «юридически ничтожным», так как Россия не признает юрисдикцию суда. В Германии пообещали, что арестуют российского президента в случае визита.

24 марта Армения заявила, что признает юрисдикцию Международного уголовного суда с оговоркой, что Римский статут вступает в силу 12 мая 2021 года. Ереван тогда объяснил, что намерение признать юрисдикцию МУС связано со стремлением привлечь к ответственности Азербайджан за «агрессию» в отношении Армении. В Кремле, комментируя вероятность ареста Путина в Армении, заявили, что будут обсуждать решение Еревана о признании МУС.