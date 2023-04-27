Кремль не стал комментировать данные об отставке Мизинцева из Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об увольнении заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению генерал-полковника Михаила Мизинцева, передает корреспондент РБК.
«Не могу ничего по этому поводу сказать», — сказал Песков.
О возможном увольнении Мизинцева ранее сообщали телеграм-канал WarGonzo военного журналиста Семена Пегова и военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
Мизинцев занял пост замминистра обороны в сентябре 2022 года, через несколько дней после начала частичной мобилизации. Тогда же его назначили ответственным за тыловое обеспечение Вооруженных сил России. До него должность замглавы Минобороны занимал генерал Дмитрий Булгаков. Сам же Мизинцев до назначения был начальником Национального центра управления обороной России — с 2014 по 2022 год.
Мизинцев имеет несколько орденов — «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Невского, Жукова, Почета, «За военные заслуги», «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени.