Минобороны обвинило Запад в срыве подготовки к учебному году на Украине

Киев и Запад несут полную ответственность за срыв подготовки к учебному процессу на Украине, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, централизованной подготовки к учебному процессу в украинских регионах не проведено. Ответственность за содержание и формы обучения возложена на региональные и муниципальные структуры соответствующего профиля, а также непосредственно на руководство образовательных учреждений. В Минобороны России утверждают, что без доступа к учебной базе большинство украинских школ и вузов «просто не смогут выполнять свои функции».

«Киевский режим и его западные покровители несут полную ответственность за очередное преступление против населения Украины. Лишая детей знаний, они лишают их будущего», — отметил Мизинцев.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что переход школ Донбасса на российские образовательные программы будет осуществляться постепенно, его планируется завершить в пятилетний срок.

По данным Минпросвещения, в ДНР в новом учебном году будут работать 584 школы и 34 тыс. учителей. Число школьников, которые приступят к занятиям, ведомство оценивает более чем в 160 тыс.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что решение о том, в каком формате начнется учебный год, еще не принято.