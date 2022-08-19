Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 16:07
Жить в зеленом оазисе с городским комфортом: все о ЖК «Остров» РБК Стиль и Донстрой, 23:35
На счетах в чешском Сбербанке зависли деньги сотен муниципалитетов Чехии Финансы, 23:22
Голландская бегунья побила державшийся 12 лет рекорд россиянки Спорт, 23:16
Минобороны обвинило Запад в срыве подготовки к учебному году на Украине Политика, 23:02
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 23:00
В городе под Ереваном мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии Общество, 22:43
«Манчестер Юнайтед» купил у «Реала» пятикратного победителя ЛЧ за €70 млн Спорт, 22:33
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 22:30
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Байден распорядился о выделении Украине $775 млн на военную помощь Политика, 22:28
Власти Москвы допустили возвращение в город запаха гари Город, 22:21
Божович заявил о стыде из-за отношения к российским спортсменам в Европе Спорт, 22:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:05
Акции Occidental выросли после одобрения покупки Баффетом доли в 50% Инвестиции, 22:04
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 22:03
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны обвинило Запад в срыве подготовки к учебному году на Украине

Киев и Запад несут полную ответственность за срыв подготовки к учебному процессу на Украине, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, централизованной подготовки к учебному процессу в украинских регионах не проведено. Ответственность за содержание и формы обучения возложена на региональные и муниципальные структуры соответствующего профиля, а также непосредственно на руководство образовательных учреждений. В Минобороны России утверждают, что без доступа к учебной базе большинство украинских школ и вузов «просто не смогут выполнять свои функции».

В Белгородской области закроют школы в приграничных с Украиной районах
Общество
Фото:Владимир Мельников / Global Look Press

«Киевский режим и его западные покровители несут полную ответственность за очередное преступление против населения Украины. Лишая детей знаний, они лишают их будущего», — отметил Мизинцев.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что переход школ Донбасса на российские образовательные программы будет осуществляться постепенно, его планируется завершить в пятилетний срок.

По данным Минпросвещения, в ДНР в новом учебном году будут работать 584 школы и 34 тыс. учителей. Число школьников, которые приступят к занятиям, ведомство оценивает более чем в 160 тыс.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что решение о том, в каком формате начнется учебный год, еще не принято.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Matthew Lloyd / Getty Images Насколько сильно санкции ударили по рынку товаров 18+
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики
Статьи
Pro
Фото: Harry How / Getty Images Пять упражнений для красивой осанки
Инструкции
Pro
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Исследования
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи
Pro
За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится
Статьи
Pro
Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний
Статьи
Теги
Минобороны Военная операция на Украине школы
Материалы по теме
Кравцов назвал срок адаптации школ Донбасса к системе образования России
Политика
В школьную программу на Украине ввели понятия «рашизм» и «русский мир»
Политика
Киев разрешит школам изучать труды связанных с Украиной русских писателей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter