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The Times сообщила об отсутствии у Киева выбора не наступать

The Times: Киев не готов к масштабному наступлению, но у него нет выбора
Президент Зеленский умело вел отношения с Западом, но теперь, чтобы сохранить поддержку, ему нужно показать «окупаемость инвестиций», поэтому у Киева нет иного выхода, кроме как начать наступление весной или летом, пишет газета
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина не готова к масштабному наступлению, но у нее нет выбора, пишет британская газета The Times.

С одной стороны, британские офицеры, обучающие украинских военных, говорят, что те уверены в успехе наступления и рассчитывают добиться «некоторых серьезных успехов», с другой — американская разведка, согласно слитым секретным документам США, невысоко оценивает шансы украинской армии и считает, что Киев сможет добиться лишь «скромных территориальных приобретений», напоминает издание.

Тем не менее, отмечает газета, у Киева нет иного выхода, кроме как перейти в наступление весной или летом. Украинский президент Владимир Зеленский умело вел отношения с Западом, но, чтобы сохранить поддержку стран, он должен продемонстрировать то, что в Вашингтоне называют «окупаемостью инвестиций», поясняет The Times.

Кроме того, такие «ястребы», как начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, не допускают даже разговоров о переговорах, хотя некоторые чиновники в правительстве считают, что сейчас самое время прощупать почву. Один западный дипломат в Киеве описал как «сюрреалистический параллельный опыт» ситуацию, когда его собеседники одним вечером «обсуждают возможные форматы переговоров», а на следующий день публично заявляют, что «никаких переговоров с Россией быть не может», пишет издание. Перед Киевом и Западом также по-прежнему стоит вопрос с поставками вооружений и боеприпасов.

Вероятно, Украина поставит себе целью отвоевать Мелитополь, что позволит перерезать сухопутную дорогу между Крымом и Россией, или Донецк, имеющий больше символическое значение, чем практическое, пишет The Times.

На этой неделе министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы начать контрнаступление. «Как только будет воля Божья, погода и решение командиров — мы это сделаем», — сказал он. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба при этом попросил не считать наступление Украины последней битвой, поскольку «это та битва, которая приведет к полному освобождению украинских территорий», а об этом можно будет говорить только в конце нее.

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В середине апреля испанская газета El País со ссылкой на британскую разведку писала, что украинским военным предстоит «титаническая борьба» в ходе наступления, поскольку Россия с лета прошлого года строила оборонительные линии протяженностью 800 км из траншей, противотанковых рвов, надолбов, пулеметных гнезд и дотов, чтобы сдержать натиск.

Российская сторона заявляла, что вооруженные силы к возможному украинскому контрнаступлению готовы. «Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет», — отмечал, в частности, глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава российского МИДа Сергей Лавров обращал внимание на «шизофреническую логику» Запада, которые считает, что сначала нужно обеспечить Украине успешное контрнаступление, а потом просить ее перейти к мирным переговорам.

«Накачивать Украину вооружениями, и сейчас появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика», — сказал Лавров.

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Елена Чернышова
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