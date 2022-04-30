В РПЦ назвали недопустимыми разговоры о ядерном оружии на Украине

Представитель РПЦ Владимир Легойда указал на неприемлемость таких высказываний как с нравственной точки зрения, так и из «соображений собственной безопасности». Глава МИД Сергей Лавров называл риски ядерной войны существенными

Владимир Легойда (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Высказывания о применении тактического ядерного оружия на Украине недопустимы «с любой точки зрения: от нравственной до просто соображений собственной безопасности», заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Материалы о возможности применения ядерного оружия публиковала, в частности, The Wall Street Journal, где вышла колонка бывшего советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о том, как избежать подобного столкновения. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала такие сообщения фейком. Тезис, «вбрасываемый» в общественное пространство на Западе, по ее словам, «предельно примитивен и одновременно предельно ужасен: русские грозят ядерной войной», но тезис этот «предельно неверен и лжив».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл «весьма и весьма существенными» риски ядерной войны. «Очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало», — продолжил глава МИДа. По словам Лаврова, принципиальной позицией Москвы является тезис о недопустимости ядерной войны. Посол США Джон Салливан назвал это заявление российского министра «ядерным шантажом», на который Вашингтон не поддастся.

Еще в марте Лавров говорил, что не верит в возможное начало ядерной войны. Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачивались последние годы и обострились буквально в последние месяцы и недели, ядерную тему в этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы», — сказал тогда министр.

Глава Пентагона Ллойд Остин счел заявления о возможности применения ядерного оружия опасными и непродуктивными. В Белом доме призывали к «снижению риторики» о возможной ядерной войне.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов 23 апреля заявил, что США готовят провокацию с применением оружия массового поражения на территории Украины, чтобы обвинить Москву в использовании «химического, биологического или тактического ядерного оружия».

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В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что «никто не рассматривает даже саму идею применения ядерного оружия». По его словам, Россия может использовать ядерное оружие только в случае угрозы существованию страны, а «наличие угрозы существованию и специальная военная операция никак не связаны друг с другом». Представитель Кремля убежден, что никакой исход спецоперации не станет поводом для применения таких вооружений.