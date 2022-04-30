Bloomberg сообщил о плане США упростить въезд для специалистов из России

США планируют сорвать план по развитию высоких технологий в России, а вместе с тем улучшить свою экономику и безопасность, пишет Bloomberg. Потому Белый дом рассматривает возможность смягчения визового режима для ряда россиян

Фото: Uli Deck/ dpa/ Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена может отменить некоторые визовые ограничения для россиян со степенью магистра или доктора наук в сфере технологий, инженерии или математики, которые учились в США или за рубежом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

По их словам, Белый дом направил Конгрессу запрос об отмене правила о том, что российские специалисты должны иметь место работы в США для получения рабочей визы. США хотят привлечь россиян с опытом работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, современными вычислениями и производством, ядерной инженерией, искусственными интеллектом и технологиями ракетных двигателей и другими наукоемкими областями.

Таким образом, Вашингтон пытается как минимум ослабить высокотехнологичные ресурсы президента России Владимира Путина и как максимум подорвать инновационную базу страны, сказал представитель Совета национальной безопасности США. К тому же, облегчение переезда для специалистов из России поможет укрепить американскую экономику и безопасность, посчитал он.

Если положение о смягчении визового режима примут, оно будет действовать четыре года. При этом законодатели не будут вносить изменения в закон об иммиграции и гражданстве.

В начале военной операции на Украине российские ИТ-специалисты из крупных компаний опубликовали открытое письмо с призывом к мирному урегулированию конфликта. В то же время представители профессии начали строить планы по эмиграции из России, некоторые ИТ-компании и вовсе вывозили своих сотрудников за границу, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

22 марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко сообщил о том, что из России уже уехали 50-70 тыс. ИТ-сотрудников. Он предупредил, что во «вторую волну» эмиграции в апреле могут уехать 70-100 тыс. человек. Опрос HeadHunter показал, что число айтишников, которые хотят уехать из России, растет. Доля резюме тех, кто был готов к переезду, выросла с 36,5% в конце февраля до 40% к концу марта. Лучшими странами для переезда респонденты посчитали США, Германию, Грузию, Кипр и Канаду.

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В то же время «Хабр Карьера» выяснила, что из России не планируют уезжать 57% респондентов среди ИТ-специалистов. Еще 27% желали эмигрировать без конкретных планов, 7% готовились к отъезду в ближайшее время. Наиболее привлекательной для релокации они назвали Европу.

В качестве антикризисной меры российское правительство предоставило отсрочку от армии специалистам в области информационных технологий, которые имеют высшее образование по одной из 75 специальностей и работают в ИТ-компании как минимум 11 месяцев до даты призыва. В список специальностей попали математика, статистика, физика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, криптография, машиностроение, прикладная механика, авиастроение, инноватика и другие.

Минцифры также подготовило постановление о льготной ипотеке по ставке 5% для ИТ-специалистов с зарплатой больше 100 тыс. руб.

28 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощенном получении вида на жительство для иностранных айтишников и их родственников. Документ также отменяет требование разрешения на работу или патента для трудоустройства в российские компании.



