Власти Узбекистана сообщили о притоке ИТ-специалистов из России

Российские ИТ-специалисты приехали в Узбекистан работать удаленно или «развернуть какой-то проект», заявил замминистра инвестиций и внешней торговли республики Шухрат Вафаев. Он счел такой приток «очень позитивным» для страны

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

«Визуально» присутствие российских ИТ-специалистов и компаний в Узбекистане с начала момента спецоперации «стало значительно заметно», заявил РБК замминистра инвестиций и внешней торговли республики Шухрат Вафаев.

«По тем сведениям, которые я получаю от коллег, — достаточно много приехало новых специалистов: приехали или здесь поработать [удаленно], или развернуть какой-то проект», — рассказал он.

Вафаев счел такой приток «очень позитивным» для региона. По его словам, одним из ключевых вызовов для местных и иностранных инвесторов, в особенности тех, кто планирует реализовывать высокотехнологичные проекты, является качество кадров. «Наличие такого большого числа дополнительных специалистов в разных отраслях — это пойдет на пользу», — добавил замминистра.

После начала военной спецоперации России более 10 тыс. человек, в том числе ИТ-специалисты из «Яндекса», HeadHunter, МТС, «МегаФона» и других компаний, опубликовали открытое письмо, в котором призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Источники «Коммерсанта» 28 февраля сообщили, что сотрудники многих российских ИТ-компаний на фоне западных санкций координируют усилия, чтобы покинуть страну. Некоторые компании вывозят свои команды за рубеж, писало издание.

На этом фоне правительство России 2 марта объявило о мерах поддержки ИТ-отрасли. ИТ-компании на три года были освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок, а сотрудники могут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу.

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Тем не менее глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко сообщил, что в «первую волну» Россию покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов. По его словам, ожидается, что за апрель страну покинут еще 70–100 тыс. человек.

Сейчас минимальный порог дохода ИТ-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет для получения льготной ипотеки составляет 150 тыс. руб. в месяц для городов-миллионников и 100 тыс. руб. для регионов.

Глава Минцифры Максут Шадаев 11 апреля не исключил, что минимальный порог дохода ИТ-специалистов для получения льготной ипотеки может быть понижен.«Такой вопрос может быть рассмотрен по итогам первых трех месяцев действия программы», — сообщило Минцифры.