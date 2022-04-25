Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 80,02 (-1,2) Инвестиции, 22 апр, 19:04
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 73,51 (-1,49) Инвестиции, 22 апр, 19:04
В Южной Корее задержали морпеха, пытавшегося попасть на Украину Общество, 22:36
Белгородский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле села Политика, 22:27
Путин поручил выделить субсидии закрытым из-за спецоперации аэропортам Экономика, 22:21
Власти Узбекистана сообщили о притоке ИТ-специалистов из России Бизнес, 22:14
Премьер Польши сообщил о передаче танков Украине Политика, 22:06
Маск купил Twitter за $44 млрд Технологии и медиа, 21:57
Роскомнадзор сообщил, что «Википедия» подпадает под закон о «приземлении» Технологии и медиа, 21:47
В Ереване прошли акции протеста оппозиции против Пашиняна Политика, 21:44
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 21:41
На Мосбирже ряд компаний с зарубежной пропиской подешевели на 10% и более Инвестиции, 21:40
Премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» назвала лауреатов 2022 года Стиль, 21:11
Белова и Якобашвили покинули совет директоров АФК «Система» Бизнес, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:59
В ООН назвали темы переговоров Гутерриша с Путиным и Зеленским Политика, 20:57
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Бизнес ,  
0 

Власти Узбекистана сообщили о притоке ИТ-специалистов из России

Российские ИТ-специалисты приехали в Узбекистан работать удаленно или «развернуть какой-то проект», заявил замминистра инвестиций и внешней торговли республики Шухрат Вафаев. Он счел такой приток «очень позитивным» для страны
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

«Визуально» присутствие российских ИТ-специалистов и компаний в Узбекистане с начала момента спецоперации «стало значительно заметно», заявил РБК замминистра инвестиций и внешней торговли республики Шухрат Вафаев.

«По тем сведениям, которые я получаю от коллег, — достаточно много приехало новых специалистов: приехали или здесь поработать [удаленно], или развернуть какой-то проект», — рассказал он.

Вафаев счел такой приток «очень позитивным» для региона. По его словам, одним из ключевых вызовов для местных и иностранных инвесторов, в особенности тех, кто планирует реализовывать высокотехнологичные проекты, является качество кадров. «Наличие такого большого числа дополнительных специалистов в разных отраслях — это пойдет на пользу», — добавил замминистра.

РАЭК спрогнозировала отъезд до 100 тыс. ИТ-специалистов в апреле
Политика
Фото:Nguyen Huy Kham / Reuters

После начала военной спецоперации России более 10 тыс. человек, в том числе ИТ-специалисты из «Яндекса», HeadHunter, МТС, «МегаФона» и других компаний, опубликовали открытое письмо, в котором призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Источники «Коммерсанта» 28 февраля сообщили, что сотрудники многих российских ИТ-компаний на фоне западных санкций координируют усилия, чтобы покинуть страну. Некоторые компании вывозят свои команды за рубеж, писало издание.

На этом фоне правительство России 2 марта объявило о мерах поддержки ИТ-отрасли. ИТ-компании на три года были освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок, а сотрудники могут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Финансовый героин: почему Lehman Brothers не удалось спасти от краха
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Повышенные цены и переориентация экспорта. Что ждет российский нефтегаз
Статьи
Pro
Фото: Boo.com Как «Asos 90-х» стал самым скоропостижным провалом эры доткомов
Статьи
Pro
Фото: Петр Ковалев / ТАСС Нужен диалог: как производителям продуктов реагировать на санкции
Статьи
Pro
Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images «Открыть счет в юанях»: зачем бизнес сейчас чаще всего обращается в банки
Статьи
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Работающие стратегии для цепочек поставок: 2 основные и 6 альтернативных
Инструкции

Тем не менее глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко сообщил, что в «первую волну» Россию покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов. По его словам, ожидается, что за апрель страну покинут еще 70–100 тыс. человек.

Сейчас минимальный порог дохода ИТ-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет для получения льготной ипотеки составляет 150 тыс. руб. в месяц для городов-миллионников и 100 тыс. руб. для регионов.

Глава Минцифры Максут Шадаев 11 апреля не исключил, что минимальный порог дохода ИТ-специалистов для получения льготной ипотеки может быть понижен.«Такой вопрос может быть рассмотрен по итогам первых трех месяцев действия программы», — сообщило Минцифры.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Виктория Тютина Виктория Тютина
Узбекистан Россия IT-специалисты
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о дефиците серверов у российских ИТ-компаний
Технологии и медиа
РАЭК спрогнозировала отъезд до 100 тыс. ИТ-специалистов в апреле
Политика
Шадаев допустил упрощение условий льготной ипотеки для ИТ-специалистов
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter