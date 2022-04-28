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Кабмин внес проект об упрощенной выдаче ВНЖ иностранным ИТ-специалистам

Согласно документу, иностранному ИТ-специалисту для получения вида на жительство не нужно будет иметь разрешение на временное проживание. Работодатели смогут привлекать зарубежных специалистов без соответствующего разрешения
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощенном получении вида на жительство для иностранных ИТ-специалистов. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Помимо иностранных айтишников на получение вида на жительство по упрощенной процедуре, согласно законопроекту, могут рассчитывать члены их семей, включая супруга, детей, родителей, родителей супругов, бабушек, дедушек и внуков.

Согласно документу, иностранным ИТ-специалистам, которые работают в российских компаниях с соответствующей аккредитацией, не нужно будет получать разрешение на временное проживание. Также на них не будет распространяться правило о том, что они могут быть трудоустроены только при наличии разрешения на работу или патента. Законопроект подразумевает, что работодатели смогут привлекать иностранных граждан без разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Иностранным ИТ-специалистам упростят выдачу вида на жительство в России
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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Авторы законопроекта предлагают аннулировать вид на жительство, если иностранные сотрудники расторгли трудовой или гражданско-правовой договор и не заключили новый с аналогичной организацией в течение 30 дней. В этом случае вид на жительство аннулируют и для членов их семей.

Сейчас получить работу без разрешения на нее могут сотрудники иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные работы, обслуживание и ремонт поставленного в Россию технического оборудования, а также аккредитованные работники аккредитованных представительств иностранных юридических лиц.

Поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в России» разработали МВД и Минтруд. 25 апреля документ рассмотрели участники заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

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Правительство опубликовало постановление об отсрочке для ИТ-специалистов
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Как писал РБК, из материалов к заседанию следовало, что к отдельным положениям проекта были замечания. В частности, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве обратил внимание, что документ не устанавливал ограничений в отношении профессии, специальности, знаний и навыков иностранного гражданина.

Ранее власти предложили предоставить отсрочку от службы в армии специалистам в области информационных технологий, упростить им условия льготной ипотеки и другие меры поддержки отрасли.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
правительство вид на жительство иностранные работники IT-специалисты законопроект
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