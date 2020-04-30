Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 29 апр, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 29 апр, 14:00
Умер олимпийский чемпион в составе сборной СССР Янис Лусис Спорт, 00:33 Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса Общество, 00:09 «Дочка» Alibaba предложила использовать простаивающие самолеты под грузы Бизнес, 00:02 Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией Политика, 00:00 Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране Политика, 00:00 Украинский завод UC Rusal встал из-за блокировки поставок сырья Бизнес, 29 апр, 23:52 В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом Общество, 29 апр, 23:28 Глава Минздрава заявил об отсутствии в России новорожденных с COVID-19 Общество, 29 апр, 23:19 ВВП США снизился впервые с 2014 года на фоне пандемии SARS-CoV-2 Экономика, 29 апр, 23:11 Минобороны назвало число вылечившихся от коронавируса военных Общество, 29 апр, 23:04 Власти определили правила отбора системно значимых компаний для поддержки Экономика, 29 апр, 22:58 В ВОЗ оценили возможные сроки смягчения ограничений из-за вируса в России Общество, 29 апр, 22:38 Во Владимире заявили о не дошедших до больницы просроченных аппаратах ИВЛ Общество, 29 апр, 22:27 СМИ узнали о планах НХЛ возобновить сезон 1 июля Спорт, 29 апр, 22:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией

Пандемия коронавируса представляет возможность для активизации сотрудничества Брюсселя и Москвы, уверен глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Для изменения отношений необходим прогресс в урегулировании конфликта на Украине
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Nicolas Landemard / Zuma / Global Look Press)

В Евросоюзе всегда готовы посмотреть на отношения с Россией новым взглядом, но только если для этого будут созданы объективные условия, о которых ЕС не раз говорил и о которых Россия осведомлена, заявил РБК представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в первом для него интервью российским СМИ.

«Позиция ЕС всегда была откровенной и четкой: на качественно новый уровень политические отношения могут выйти только после подвижек со стороны России. На встречах с российскими коллегами я всегда напоминаю им о беспокойстве ЕС по ряду вопросов, в первую очередь по вопросам конфликта на востоке Украины и статуса Крыма», — сказал он. Боррель подтвердил, что пока сформулированные в ответ на присоединение Крыма к России пять принципов сотрудничества Брюсселя с Москвой остаются актуальными. Боррель занял пост представителя ЕС по внешней политике осенью 2019 года.

Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Политика
Жозеп Боррель

После того как в марте 2014 года Крым вошел в состав России, Европейский союз заморозил диалог с Москвой и ввел санкции, назвав случившееся аннексией. В 2016 году страны Европейского союза одобрили cтратегию взаимоотношений с Россией. В ее основу легли пять принципов. Для разморозки диалога России необходимо выполнить минские соглашения. ЕС также решил, что союзу нужно укреплять отношения со странами «Восточного партнерства» и Центральной Азии (в «Восточное партнерство» входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина); усиливать собственную энергетическую независимость. Евросоюз счел необходимым сохранять и развивать сотрудничество по некоторым избранным направлениями, например по ядерной программе Ирана или КНДР. Не отказались в Брюсселе и от поддержки развития гражданского общества в России.

Посол заявил о задержке Евросоюза с помощью Италии в борьбе с пандемией
Политика
Паскуале Терраччано

Ранее в российском МИДе заявляли, что политика ЕС в отношении России, основанная на «пяти принципах», препятствует улучшению диалога. «Эти принципы даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России», — говорил РБК замглавы МИДа Александр Грушко. «Ситуация сейчас такова, что эти пять принципов уже становятся тормозом на пути нормализации наших отношений. Поэтому я не исключаю, что Евросоюз в ближайший период займется тем, что здесь обычно называют стратегическим обзором или выработкой какой-то скорректированной стратегии», — отмечал посол России в ЕС Владимир Чижов.

Боррель считает, что сотрудничество ЕС и России можно развивать даже без изменения стратегии объединения. «Например, мы можем развивать диалог, опираясь на четвертый и пятый принципы концепции ЕС. В них говорится о возможностях партнерства с Россией в сферах, где у сторон имеются взаимные интересы, и о контактах на уровне гражданских обществ», — сказал он.

Действия против коронавируса

По мнению Жозепа Боррелля, у России и Евросоюза есть большой потенциал для взаимодействия в сфере исследования и борьбы с коронавирусной инфекцией. «Борьба с коронавирусной инфекцией дает новую возможность для прагматичного сотрудничества. В качестве примера можно привести наши усилия по оказанию помощи друг другу при возвращении европейских и российских граждан на родину», — сообщил он РБК.

По словам Борреля, Россия и ЕС могли бы плотнее сотрудничать в области исследований коронавирусной инфекции нового типа. «К сожалению, российские научно-исследовательские организации не приняли участие в инициативе ЕС по привлечению исследовательских проектов, посвященных изучению коронавирусной инфекции. Так что не совсем корректно говорить об отсутствии заинтересованности в диалоге со стороны ЕС», — посетовал он. Боррель также указал на готовность Брюсселя взаимодействовать с Россией по темам, представляющим взаимный интерес: Арктика, борьба с терроризмом, изменение климата, однако «порой именно Россия отказывается от предложений о сотрудничестве».

Оценивая сотрудничество между Россией и ЕС в энергетике, Боррель выразил надежду, что Москва останется одним из основных поставщиков энергоресурсов в ЕС. Как отметил глава европейской дипломатии, зависимость от поставок российских энергоносителей «волновала ЕС из-за рисков ненадлежащего политического влияния на наши рынки и страны». «Тем не менее за последние несколько лет были предприняты усилия, чтобы снять такие беспокойства и обеспечить надежность энергопоставок. Поэтому мы надеемся, что в ближайшие десятилетия Россия останется одним из основных поставщиков энергоресурсов в ЕС», — сказал Боррель.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин
Теги: Евросоюз, кризис
Материалы по теме
Евросоюз и Китай осудили решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Политика
Страны Евросоюза закрывают границы из-за вируса. Фоторепортаж
Общество
Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго против Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter