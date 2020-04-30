Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией
В Евросоюзе всегда готовы посмотреть на отношения с Россией новым взглядом, но только если для этого будут созданы объективные условия, о которых ЕС не раз говорил и о которых Россия осведомлена, заявил РБК представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в первом для него интервью российским СМИ.
«Позиция ЕС всегда была откровенной и четкой: на качественно новый уровень политические отношения могут выйти только после подвижек со стороны России. На встречах с российскими коллегами я всегда напоминаю им о беспокойстве ЕС по ряду вопросов, в первую очередь по вопросам конфликта на востоке Украины и статуса Крыма», — сказал он. Боррель подтвердил, что пока сформулированные в ответ на присоединение Крыма к России пять принципов сотрудничества Брюсселя с Москвой остаются актуальными. Боррель занял пост представителя ЕС по внешней политике осенью 2019 года.
После того как в марте 2014 года Крым вошел в состав России, Европейский союз заморозил диалог с Москвой и ввел санкции, назвав случившееся аннексией. В 2016 году страны Европейского союза одобрили cтратегию взаимоотношений с Россией. В ее основу легли пять принципов. Для разморозки диалога России необходимо выполнить минские соглашения. ЕС также решил, что союзу нужно укреплять отношения со странами «Восточного партнерства» и Центральной Азии (в «Восточное партнерство» входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина); усиливать собственную энергетическую независимость. Евросоюз счел необходимым сохранять и развивать сотрудничество по некоторым избранным направлениями, например по ядерной программе Ирана или КНДР. Не отказались в Брюсселе и от поддержки развития гражданского общества в России.