Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией

Ранее в российском МИДе заявляли, что политика ЕС в отношении России, основанная на «пяти принципах», препятствует улучшению диалога. «Эти принципы даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России», — говорил РБК замглавы МИДа Александр Грушко. «Ситуация сейчас такова, что эти пять принципов уже становятся тормозом на пути нормализации наших отношений. Поэтому я не исключаю, что Евросоюз в ближайший период займется тем, что здесь обычно называют стратегическим обзором или выработкой какой-то скорректированной стратегии», — отмечал посол России в ЕС Владимир Чижов.

Боррель считает, что сотрудничество ЕС и России можно развивать даже без изменения стратегии объединения. «Например, мы можем развивать диалог, опираясь на четвертый и пятый принципы концепции ЕС. В них говорится о возможностях партнерства с Россией в сферах, где у сторон имеются взаимные интересы, и о контактах на уровне гражданских обществ», — сказал он.

Действия против коронавируса

По мнению Жозепа Боррелля, у России и Евросоюза есть большой потенциал для взаимодействия в сфере исследования и борьбы с коронавирусной инфекцией. «Борьба с коронавирусной инфекцией дает новую возможность для прагматичного сотрудничества. В качестве примера можно привести наши усилия по оказанию помощи друг другу при возвращении европейских и российских граждан на родину», — сообщил он РБК.

По словам Борреля, Россия и ЕС могли бы плотнее сотрудничать в области исследований коронавирусной инфекции нового типа. «К сожалению, российские научно-исследовательские организации не приняли участие в инициативе ЕС по привлечению исследовательских проектов, посвященных изучению коронавирусной инфекции. Так что не совсем корректно говорить об отсутствии заинтересованности в диалоге со стороны ЕС», — посетовал он. Боррель также указал на готовность Брюсселя взаимодействовать с Россией по темам, представляющим взаимный интерес: Арктика, борьба с терроризмом, изменение климата, однако «порой именно Россия отказывается от предложений о сотрудничестве».

Оценивая сотрудничество между Россией и ЕС в энергетике, Боррель выразил надежду, что Москва останется одним из основных поставщиков энергоресурсов в ЕС. Как отметил глава европейской дипломатии, зависимость от поставок российских энергоносителей «волновала ЕС из-за рисков ненадлежащего политического влияния на наши рынки и страны». «Тем не менее за последние несколько лет были предприняты усилия, чтобы снять такие беспокойства и обеспечить надежность энергопоставок. Поэтому мы надеемся, что в ближайшие десятилетия Россия останется одним из основных поставщиков энергоресурсов в ЕС», — сказал Боррель.