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Политика ,  
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Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
По словам Жозепа Борреля, геополитические конфликты ведутся не в «окопах», а в киберспространстве, а оружием в них вместо штыков стали санкции, пошлины и другие инструменты
Жозеп Боррель (Фото: Mosa'ab Elshamy / AP)

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие. Об этом говорится в его письменных ответах на вопросы Европарламента.

Современные геополитические конфликты чаще всего происходят не в «окопах на поле боя», а в киберпространстве и других областях, до торговли, доступа к сырьевым ресурсам, а также экономической и кредитной политики, считает Боррель.

«В качестве оружия используются уже не штыки, а гибридные или кибератаки, санкции, пошлины, девальвация валюты и принудительная передача технологий», — заявил он. По мнению Борреля, если ЕС хочет быть «игроком», а не «просто плательщиком» в мировой политике, то ему нужно использовать все доступные инструменты, включая рычаги, появившиеся благодаря внутренней политике.

Политика
Шесть лет санкций против России. Главное

Боррель — глава МИД Испании и член партии Социалистов. В июле Европейский совет, куда входят главы государств и правительств 28 стран ЕС, выбрал его кандидатуру на пост верховного представителя по иностранным делам и заместителя главы Еврокомиссии. Теперь его, как и других кандидатов в руководство ЕС, должен утвердить Европарламент.

В новой должности он сменит Федерику Могерини. Советник действующего верховного представителя ЕС по иностранным делам Натали Точчи говорила РБК, что Евросоюз вряд ли пересмотрит свою политику по отношению к России после ухода Могерини. Речь идет о стратегии, которую Могерини и главы МИД стран ЕС утвердили в 2016 году, в основе которой пять принципов:

  • выполнение условий соглашения «Минск-2» по Украине
  • укрепление отношений со странами «Восточного партнерства» и странами Центральной Азии
  • усиление устойчивости ЕС в том числе снижение зависимости от России в энергетической сфере
  • восстановление сотрудничества с Россией по «некоторым избранным направлениям», например по Ирану или проблеме КНДР
  • поддержка развития гражданского общества в России и «поддержка контактов между людьми и обмен»
Автор: Константин Нагаев
Теги: Евросоюз, санкции
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