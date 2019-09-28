Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие. Об этом говорится в его письменных ответах на вопросы Европарламента.
Современные геополитические конфликты чаще всего происходят не в «окопах на поле боя», а в киберпространстве и других областях, до торговли, доступа к сырьевым ресурсам, а также экономической и кредитной политики, считает Боррель.
«В качестве оружия используются уже не штыки, а гибридные или кибератаки, санкции, пошлины, девальвация валюты и принудительная передача технологий», — заявил он. По мнению Борреля, если ЕС хочет быть «игроком», а не «просто плательщиком» в мировой политике, то ему нужно использовать все доступные инструменты, включая рычаги, появившиеся благодаря внутренней политике.
Боррель — глава МИД Испании и член партии Социалистов. В июле Европейский совет, куда входят главы государств и правительств 28 стран ЕС, выбрал его кандидатуру на пост верховного представителя по иностранным делам и заместителя главы Еврокомиссии. Теперь его, как и других кандидатов в руководство ЕС, должен утвердить Европарламент.