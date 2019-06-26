Советник Могерини оценила возможности изменения отношений России и ЕС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,21 +0,38 EUR Бирж. 71,84 +0,41 Brent 65,74 +0,64% USD Нал. 63,55 62,82 EUR Нал. 72,19 71,43 USD ЦБ 62,81 +0,29 EUR ЦБ 71,38 +0,15 EUR/USD 1,1364 -0,0007 BTC/USD Бирж. 12 581,00 +851,00 IMOEX 2 768,38 +0,52% RTSI 1 379,57 -0,09% DJIA 26 548,22 -0,67% Nasdaq 7 884,72 -1,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
UnitedHealth $305 (+22,72%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,35%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,73%) прогноз Jefferies к 01.05.20
McDonald's $230 (+11,5%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
UnitedHealth $305 (+22,72%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,35%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,73%) прогноз Jefferies к 01.05.20
McDonald's $230 (+11,5%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 62,81 (+0,29) Quote, 12:13
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 71,38 (+0,15) Quote, 12:13
Мосгорсуд продлил арест братьям Магомедовым до конца сентября Политика, 13:47 Владелец грузинской турфирмы — о последствиях запрета полетов в страну Pro, 13:47 В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту Общество, 13:46 В Красноярске выпускникам подарили тортики в виде надгробий Общество, 13:44 Глава Роскомнадзора сообщил о грозящем Google штрафе в 700 тыс. руб. Технологии и медиа, 13:39 Летние трансферы ведущих клубов чемпионата России по футболу. Главное Спорт, 13:37 Хрусталь и фарфор на фоне Средиземноморья: съемка «РБК Стиль» Стиль, 13:36 Независимые АЗС заявили о попадании рынка бензина в «регуляторные тиски» Бизнес, 13:33 В ДНР сообщили о задержании организаторов покушения на власти республики Общество, 13:23 Стильно и космополитично: три дизайнерских решения для ремонта квартиры РБК и Галс-Девелопмент, 13:22 Савченко зарегистрировалась на выборы в Раду от Донбасса Политика, 13:21 Новый Audi Q7: первое знакомство Авто, 13:17 Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества Общество, 13:11 В число сеяных теннисистов на Уимблдоне попали трое россиян Спорт, 13:10
Политика ,  
0 
Советник Могерини оценила возможности изменения отношений России и ЕС
Политика ЕС в отношении России останется прежней, убеждена советник главы дипломатии ЕС Натали Точчи. Она также признала тупиковыми попытки решить украинский конфликт в рамках минских договоренностей
Натали Точчи (Фото: Silvia Lore / Zuma / ТАСС)

Почему минские соглашения сравнивают с арабо-израильскими

Нынешняя политика Евросоюза в отношении России, утвержденная в 2016 году, едва ли будет пересмотрена после ухода с поста верховного представителя по иностранным делам Федерики Могерини в конце октября. Об этом в беседе с РБК сказала президент аналитического центра «Институт международных отношений» в Италии, специальная советница Могерини Натали Точчи. По ее словам, нынешней стратегии удалось воплотить в себе консенсус всех государств — участниц ЕС, и он вряд ли изменится в скором времени.

Говоря об эффективности нынешнего подхода ЕС к России, Точчи сочла его адекватным тем целям, который поставил перед собой Союз. В частности, подчеркнула она, действующая стратегия помогла выполнить две ключевые задачи: предупредить эскалацию агрессии со стороны России и сохранить открытыми каналы для диалога с ней. «В конце концов внешнюю политику стоит рассматривать с относительной точки зрения. Смогла ли стратегия по России добиться урегулирования украинского конфликта и мгновенно разрешить все проблемы в наших отношениях? Разумеется, нет, однако не думаю, что такие ожидания когда-либо были реалистичны», — отметила она.

Пять принципов политики Евросоюза на российском направлении

В 2016 году верховный представитель по иностранным делам ЕС Федерика Могерини и главы МИД стран ЕС утвердили стратегию взаимоотношений с Россией. В ее основу легли пять принципов:

  • выполнение условий соглашения «Минск-2» по Украине;
  • укрепление отношений со странами «Восточного партнерства» и странами Центральной Азии;
  • усиление устойчивости ЕС, в том числе снижение зависимости от России в энергетической сфере;
  • восстановление сотрудничества с Россией по «некоторым избранным направлениям», например по Ирану или проблеме КНДР;
  • поддержка развития гражданского общества в России и «поддержка контактов между людьми и обмен».

ЕС также придерживается в отношениях с Россией так называемого принципа двойственного подхода. Он совмещает в себе санкционное давление и усилия на дипломатическом направлении.

Главным камнем преткновения в диалоге России и ЕС остается кризис на Украине. Однако, по мнению Точчи, шансы на его разрешение будут оставаться крайне низкими до тех пор, пока формат переговоров не будет пересмотрен и минским соглашениям не будет найдена замена. «Минские договоренности создают замкнутый круг: Евросоюз говорит, что Россия не выполняет свою часть сделки, а Москва жалуется на невыполнение этих условий Украиной, что в итоге ведет к бездействию», — посетовала она.

Точчи провела параллель между минскими договоренностями и соглашениями, заключенными в Осло в 1993 году Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП) по урегулированию конфликта между ними. «Эти протоколы остаются в силе несколько десятков лет, но существенный прогресс так и не был достигнут. Это вызывает вопрос: действительно ли такое соглашение — лучший способ решить конфликт или просто часть дипломатических ритуалов», — отметила она.

В качестве меры, способной придать импульс разрешению украинского конфликта и сдерживанию России, Точчи упомянула пересмотр модели санкций ЕС. По ее мнению, снятие санкций с России нужно привязать не к прогрессу по реализации минских соглашений, как сейчас, а к соблюдению международного права и прав человека. В этом случае решения по снятию старых санкций — и принятию новых — будут приниматься ЕС в более гибком ключе, а у Москвы прибавится стимулов найти компромисс с Союзом за рамками неработающих минских соглашений. При этом Точчи уточнила, что такие предложения по корректировке санкционной политики — ее экспертное предложение, и она не лоббировала такие меры на политическом уровне.

Минские соглашения действительно не привели к существенному прогрессу по урегулированию украинского кризиса, однако они останутся единственным форматом в обозримом будущем, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. Во-первых, указал эксперт, у сторон нет политической воли что-то менять прямо сейчас, а какой-то очевидной замены минским договоренностям на сегодня не существует. «Что касается ЕС, то там не станут пересматривать свою позицию по России из-за риска усугубить внутренние противоречия», — сказал он РБК. Во-вторых, продолжил Лукьянов, отказ от минских соглашений без очевидной альтернативы может создать «квазиправовой вакуум, который способен привести к новому всплеску военного конфликта».

«О смерти минских соглашений говорят с лета 2015 года, но периодически они оказываются в палате реанимации», — иронизирует украинский политолог Владимир Фесенко. По его мнению, пока нет предпосылок для появления каких-либо новых договоренностей, тем более что официальная позиция стран «нормандского формата» — соглашения незыблемы. Этот принцип может быть пересмотрен с уходом Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ, который она анонсировала на 2021 год.

Как может быть преодолен кризис в отношениях ЕС и России на Балканах

Точчи также прокомментировала события на Балканах, вызвавшие разногласия России и Европейского союза. В Москве считают, что политика Евросоюза и НАТО по интеграции Западных Балкан может вызвать нестабильность в Европе. «От стран [Западных Балкан] настойчиво требуют сделать ложный выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем. Такие действия ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, росту напряженности, появлению новых разделительных линий», — отмечал глава МИД России Сергей Лавров в декабре прошлого года. Он также указывал на «неприличность» требования ЕС к Сербии, чтобы она присоединилась к политике Союза в отношении Москвы, в том числе ввела санкции.

Требования вступления в Евросоюз едины для всех стран, и Брюссель не станет делать для отдельных кандидатов исключения из-за их отношений с Россией, убеждена Точчи. «Поэтому, конечно, если балканские страны присоединятся к Союзу, каждая из них должна будет действовать в рамках общеевропейской политики, что включает в себя и санкции», — сказала она. В таких условиях лучший выход из ситуации — добиться снятия санкций с России до того, как в ЕС вступят государства Западных Балкан, отметила эксперт.

При этом вопрос присоединения блока стран Западных Балкан к ЕС важен для безопасности Союза, считает Точчи. «Это не только вопрос развития демократии или поддержки европейских ценностей, а вопрос необходимости», — сказала она. По мнению Точчи, среди государств — участниц Евросоюза сложился консенсус: Балканы являются стратегически важным регионом, в том числе с точки зрения регулирования миграционных потоков и борьбы с терроризмом. «Все, что происходит на Западных Балканах, напрямую влияет и на ЕС», — отметила она.

В то же время страны Союза все еще спорят о сроках вступления балканских стран. Планируется, что к 2025 году к ЕС присоединятся Черногория и Сербия, хотя в случае Белграда многое будет зависеть от хода урегулирования спора о статусе Косово.

Между тем 18 июня страны ЕС отложили до октября начало переговоров по присоединению к Союзу Албании и Северной Македонии. Как отмечает издание Politico Europe, скептически относится к форсированию вступления стран Западных Балкан, в частности, Франция.

В октябре ЕС, скорее всего, все-таки откроет переговоры о присоединении с Тираной и Скопье, прогнозирует Точчи. Что же касается сроков вступления в ЕС стран Западных Балкан, все будет зависеть от их прогресса по реализации реформ. «Как отметил глава МИД Северной Македонии Никола Димитров, комментируя отсрочку начала переговоров, его страна будет продолжать преобразования, чтобы ЕС стало стыдно не идти Скопье на встречу. Я думаю, это правильный подход: успех в достижении правильных реформ в конце концов сможет преодолеть скептицизм некоторых стран ЕС», — подчеркнула Точчи.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Федерика Могерини, Россия - ЕС, Санкции
Материалы по теме
Евросовет продлил действие экономических санкций против России
Политика
Евросоюз осудил смертные казни в Белоруссии
Общество
Визиты Зеленского в Париж и Берлин прояснили его позицию по России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter