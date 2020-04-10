Посол заявил о задержке Евросоюза с помощью Италии в борьбе с пандемией

О задержке с помощью от европейских союзников, флешмобе со снятием флагов Евросоюза, будущем ЕС и об отношении итальянцев к российской помощи в интервью РБК рассказал посол Италии в России Паскуале Терраччано

Паскуале Терраччано (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Европейский союз проявил задержку с предоставлением помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса, однако позже страны ЕС предприняли конкретные действия. Об этом в интервью РБК рассказал посол Италии в России Паскуале Терраччано. В ответе на вопрос о том, как могло произойти, что Евросоюз «фактически отказал в помощи Италии», посол признал задержку с помощью, но только на начальном этапе.

«После первоначальной задержки Европейский союз продемонстрировал свою солидарность с нашей страной посредством конкретных действий стран — членов ЕС. Германия и Австрия оказали медицинскую помощь более 100 пациентам из нашей страны, взяв на себя и авиаперевозку этих больных. Польша и Румыния направили в Италию бригады врачей и медперсонала», — ответил Терраччано. По его словам, европейские институты осознали, что «масштаб этого вызова не ограничивается одной только Италией, а распространяется на всю Европу, и необходим общий подход к проблеме, чтобы справиться с пандемией».

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На вопрос о популярном в Италии флешмобе, в ходе которого люди снимают флаги Евросоюза, посол ответил, что ЕС действительно переживает сложное время. «Европейский союз за свою историю неоднократно демонстрировал, что может, как мифическая птица Феникс, способная воскресать из собственного пепла, приостанавливаться в своем развитии, а затем возобновлять его или перестраиваться еще в более амбициозный организм». «Надеюсь, что так будет и на сей раз», — заверил глава итальянского диппредставительства.

Положение в Италии Терраччано охарактеризовал как сложное, но настраивающее на «сдержанный оптимизм».