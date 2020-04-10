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Посол заявил о задержке Евросоюза с помощью Италии в борьбе с пандемией

О задержке с помощью от европейских союзников, флешмобе со снятием флагов Евросоюза, будущем ЕС и об отношении итальянцев к российской помощи в интервью РБК рассказал посол Италии в России Паскуале Терраччано
Паскуале Терраччано (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Европейский союз проявил задержку с предоставлением помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса, однако позже страны ЕС предприняли конкретные действия. Об этом в интервью РБК рассказал посол Италии в России Паскуале Терраччано. В ответе на вопрос о том, как могло произойти, что Евросоюз «фактически отказал в помощи Италии», посол признал задержку с помощью, но только на начальном этапе.

«После первоначальной задержки Европейский союз продемонстрировал свою солидарность с нашей страной посредством конкретных действий стран — членов ЕС. Германия и Австрия оказали медицинскую помощь более 100 пациентам из нашей страны, взяв на себя и авиаперевозку этих больных. Польша и Румыния направили в Италию бригады врачей и медперсонала», — ответил Терраччано. По его словам, европейские институты осознали, что «масштаб этого вызова не ограничивается одной только Италией, а распространяется на всю Европу, и необходим общий подход к проблеме, чтобы справиться с пандемией».

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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На вопрос о популярном в Италии флешмобе, в ходе которого люди снимают флаги Евросоюза, посол ответил, что ЕС действительно переживает сложное время. «Европейский союз за свою историю неоднократно демонстрировал, что может, как мифическая птица Феникс, способная воскресать из собственного пепла, приостанавливаться в своем развитии, а затем возобновлять его или перестраиваться еще в более амбициозный организм». «Надеюсь, что так будет и на сей раз», — заверил глава итальянского диппредставительства.

Положение в Италии Терраччано охарактеризовал как сложное, но настраивающее на «сдержанный оптимизм».

«За неделю снизилось количество людей, которые проходят лечение в отделениях интенсивной терапии. Кроме того, день за днем росло число выздоровевших и уменьшалось число умерших. Все это, несомненно, свидетельствует об эффективности сдерживающих мер, которые наша страна уверенно реализует уже более месяца».

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Однако, добавил посол, «впереди по-прежнему долгий путь». «Италия справится и станет еще сильнее, чем прежде», — сказал он.

Терраччино поблагодарил правительство России и Министерство обороны за оперативно оказанную помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Свыше 100 российских специалистов работают бок о бок с итальянскими врачами в наиболее пострадавших областях страны, прежде всего в Ломбардии. Их труд заслуживает самых лестных слов. Население Италии благодарно вашим экспертам, и я уверен, что ваше участие окажется очень важным фактором как можно более быстрого выхода из этой чрезвычайной ситуации», — резюмировал Терраччано.

Италия занимает первое место в мире по числу умерших от коронавируса. По данным Университета Хопкинса на 10 апреля, в стране скончалось более 18 тыс. человек, зараженных коронавирусом. По общему количеству выявленных зараженных (143,6 тыс.) страна занимает третье место в мире, уступая США (466,2 тыс.) и Испании (153,2 тыс.).

Автор: Владислав Гордеев, Илья Доронов
Теги: Италия, коронавирус, Евросоюз
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