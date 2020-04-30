Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране

Выявить COVID-19 на ранней стадии не удалось из-за вспышки схожего по симптоматике гриппа, рассказал ведущий эпидемиолог Италии Джованни Рецца. Теперь важно не допустить волну заболевания на юге страны

Коронавирус прикрылся гриппом

Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа. Об этом в интервью РБК заявил глава департамента инфекционных заболеваний в итальянском Высшем институте здоровья, научный советник правительства Италии Джованни Рецца.

«В большинстве случаев COVID-19 протекает у пациентов в легкой форме, и поэтому его симптомы легко спутать с симптомами гриппа. Только когда мы начали сталкиваться с тяжелыми случаями, сопровождающимися пневмонией, стало понятно, что мы имеем дело с чем-то другим», — сказал он.

Рецца предположил, что вирус мог попасть в Италию еще в середине января, однако первый официальный случай заболевания был выявлен 20 февраля. «То есть к моменту, когда мы только обнаружили вирус и начали осознавать его опасность, эпидемия уже зашла довольно далеко», — резюмировал ученый.

Италия — третья по числу диагностированных случаев заболевания страна в мире (почти 200 тыс., отстает от США и Испании). В последнюю неделю власти фиксируют снижение темпов распространения вируса в стране. 20 апреля впервые с начала эпидемии общее число зараженных в Италии сократилось по сравнению с предыдущими сутками — базовый коэффициент репродукции вируса опустился ниже единицы. «За последние недели темпы заражения замедлились, и, по нашим прогнозам, такая тенденция продолжится в ближайший месяц», — заявил Рецца.

При этом система здравоохранения в состоянии справляться с потоком больных, заверил Рецца. «Мы построили специальные госпитали для пациентов, зараженных COVID-19, и все, у кого имеются хотя бы симптомы коронавируса, размещаются там. С момента начала кризиса число коек в отделениях интенсивной терапии удалось увеличить на 50%», — рассказал эпидемиолог.

Италия снимает ограничения 26 апреля власти страны объявили о снятии части ограничений с 4 мая и переходе ко «второй фазе» борьбы с эпидемией. В частности, будут открыты парки, а рестораны смогут продавать еду навынос. Под запретом останутся массовые мероприятия и многие общественные места. Большее число компаний, в том числе торговые точки, начнут открываться с июня. «Мы не можем позволить себе жить с жестким карантином дольше, чем в течение пары месяцев. В противном случае, от вируса мы, может, и избавимся, но столкнемся с угрозой обнищания», — считает Рецца.

Угроза второй волны вирус а

Хотя в силу экономических факторов итальянские власти вынуждены смягчить карантин, такие послабления создают риски возникновения новых очагов COVID-19, предупредил эксперт. «Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — сказал он.

Отдельное внимание, по его мнению, стоит уделить вопросу контроля за передвижением граждан внутри Италии и минимизации риска перехода вируса с севера на юг страны. «Если люди из северных регионов принесут вирус на юг, это может вызывать большие трудности, тем более что система здравоохранения на юге хуже подготовлена к эпидемии, чем более обеспеченный север», — пояснил он. Врачам и госпиталям на местах требуется как можно быстрее фиксировать новые случаи заражения, чтобы подавлять потенциальные крупные очаги эпидемии, добавил Рецца.

Согласно данным на 28 апреля, в регионе Ломбардия (эпицентр распространения вируса) за все время вирус диагностирован у более 74 тыс. человек, а среди регионов юга лидирует Кампания, где диагностированных случаев около 4,3 тыс.

Вероятно, что к нормальной жизни в Италии и других странах люди смогут вернуться только с появлением вакцины, на разработку которой может уйти год, если не больше, считает Рецца. До этого момента гражданам придется соблюдать меры предосторожности, в том числе держать социальную дистанцию.

«Нам придется жить с вирусом и научиться его уважать: это очень опасный парень», — сказал итальянский ученый. Даже в Италии, которая стала одним из центров пандемии, подавляющая часть населения все еще не приобрела иммунитет к вирусу, что создает риски появления новых очагов болезни.

«В ближайшее время мы планируем развернуть масштабную систему тестов, которая покажет процент населения с положительной реакцией на COVID-19 на основе серологии (сыворотка крови). Пока же, по примерным оценкам, в эпицентрах эпидемии на севере страны процент населения с иммунитетом может достигать 30–40%, в других затронутых кризисом регионах — около 10%, в остальной части страны — от нуля до нескольких процентов», — сказал ученый. «Если брать показатель по Италии в целом, то доля людей с иммунитетом значительно ниже 10%. До коллективного иммунитета нам еще очень далеко», — объяснил он.

Пока что лучшее, на что можно надеяться в краткосрочной перспективе, — это разработка более эффективных методов лечения коронавируса, считает Рецца. По его словам, в Италии уже проходят испытания разных лекарств и методик, применяемых для лечения пациентов, но еще не прошедших исследования. «Речь идет о целом множестве терапий: это и антивирусные препараты, и иммуномодуляторы, и другие лекарства. Например, мы используем гепарин, чтобы предотвратить тромбоз сосудов в легких», — объяснил ученый.

По его словам, первые подтвержденные методы лечения будут выявлены спустя несколько месяцев. «Дальше, если мы докажем пользу лекарства, которое уже используется против других болезней, то почти сразу сможем применять его широко. Если же это какое-то новое лекарство, то это более сложный процесс», — отметил Рецца.