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Британские эксперты предупредили об опасности быстрой отмены мер изоляции

Вторая волна заражения новым коронавирусом неизбежна, поэтому ослаблять меры изоляции странам нужно очень осторожно, чтобы системы здравоохранения могли справиться с новыми больными, заявили опрошенные РБК британские эксперты
Фото: China Daily / Reuters

Хитрость при снятии ограничений

В апреле несколько стран Европы объявили о планах постепенного снятия ограничений, наложенных для борьбы с распространением нового коронавируса. Так, в Австрии с 14 апреля открылись некоторые торговые точки — маленькие магазины площадью менее 400 кв. м, садовые рынки и магазины товаров для дома и ремонта, а в Чехии власти с того же дня разрешили выезды за рубеж при соблюдении обязательного 14-дневного карантина по возвращении. При этом власти большинства стран Европы предупреждают о том, что меры социального дистанцирования еще долгое время сохранятся. Об оправданности такого подхода РБК сообщили ученые ведущих британских институтов.

«До появления вакцины болезнь будет распространяться до тех пор, пока большинство жителей в любой стране, которые могут ею переболеть, не сделают этого. Хитрость будет состоять в том, чтобы снять ограничения так, чтобы системы здравоохранения могли справиться с ее влиянием и последствиями. Внезапное снятие и снятие большого числа ограничений приведет только к новой волне инфицирования, как это видно на примере Японии», — сказал РБК заведующий кафедрой реаниматологии Университетского колледжа Лондона Хью Монтгомери. «Смысл ослаблять ограничения есть, только если репродуктивное число R (показатель R — сколько один инфицированный заражает других) станет меньше 1 и если принятых мер достаточно, чтобы удерживать его на этом уровне. Так что, если ослабление приведет к значительному увеличению числа новых инфицированных, социальное дистанцирование может быть восстановлено. Любые ослабления — это эксперимент с неизвестным результатом», — согласен профессор биологии в Сент-Эндрюсском университете, бывший советник правительства Великобритании по научным вопросам Иан Бойд.

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«Быстрое снятие ограничительных мер преждевременно, так как пока неизвестно точно, какова ситуация с распространением инфекции. Возможны два сценария», — говорит доцент кафедры биохимии Оксфордского университета Алфредо Кастелло Паломарес. «Первый сценарий — вирус находится в среде гораздо дольше, чем мы сначала думали, и тогда зараженных людей тоже больше. Значит, большее число людей уже обладает иммунитетом. Такие люди станут своеобразной стеной на пути дальнейшего распространения вируса. Второй сценарий — переболела только малая часть населения. В таком случае нет стены, препятствующей распространению вируса, и тогда начнется его быстрое распространение, то есть вторая волна», — описывает он возможное развитие событий. После снятия основных мер необходимо иметь план, который позволит сохранять социальное дистанцирование, безопасность на рабочих местах и контрольные пункты в аэропортах, указывает Паломарес.

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Возможность второй волны заболевания

Все эксперты солидарны в том, что после прохождения нынешнего пика возможна вторая волна заболевания. «Факты таковы, что этот вирус очень заразный и распространяется очень быстро. Каждый человек может заразить еще трех или около того, так что один человек через десять других может инфицировать 88 572 человека», — приводит пример Монгтомери. Если власти быстро отменят все меры изоляции, вторая волна может быть даже больше, чем первая, предупреждает он. «Весьма вероятно, что мы увидим распространение инфекции в будущем, особенно следующей зимой, как это ежегодно происходит с гриппом», — говорит Бойд. По его словам, какой будет вторая волна вируса, целиком будет зависеть от мер контроля, которые сохранят власти. Страны, у которых не будет разработанного плана, придется восстановить социальное дистанцирование со всеми его последствиями для экономики, продолжает Бойд.

По прогнозу Хью Монтгомери вакцину от вируса ученым вряд ли удастся получить до осени этого года. Но нельзя исключать получения более эффективных лекарств для борьбы с симптомами вируса, указывает Бойд.

При этом эксперты указывают на возможность вируса мутировать, что сделает неэффективными любые разработанные вакцины. «Все вирусы мутируют, и этот не исключение. Обычно они становятся менее агрессивными, но, как каждый вирус гриппа, они могут меняться, сделав любой выработанный вакциной иммунитет непригодным», — указывает Монтгомери. «Скорее всего, вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, будет меняться со временем. Нельзя сказать, как именно изменится его возможность инфицировать, но есть вероятность, что он станет более, а не менее сложным для лечения и борьбы», — полагает профессор Бойд.

У SARS-Cov2 более низкая способность мутировать, чем у других РНК-содержащих вирусов, утверждает Паломарес. При этом он указывает на обеспокоенность научного сообщества тем, что есть некоторые свидетельства того, что антитела против SARS-Сov2 могут находиться в крови человека сравнительно короткий период времени (один-два года), в этом случае для прекращения эпидемии потребуется вакцина.

На 22 апреля в мире более 2,5 млн диагностированных случаев заражения новым коронавирусом и более 177 тыс. смертей.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: пандемия, коронавирус, карантин
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