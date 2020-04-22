Британские эксперты предупредили об опасности быстрой отмены мер изоляции

Вторая волна заражения новым коронавирусом неизбежна, поэтому ослаблять меры изоляции странам нужно очень осторожно, чтобы системы здравоохранения могли справиться с новыми больными, заявили опрошенные РБК британские эксперты

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Хитрость при снятии ограничений

В апреле несколько стран Европы объявили о планах постепенного снятия ограничений, наложенных для борьбы с распространением нового коронавируса. Так, в Австрии с 14 апреля открылись некоторые торговые точки — маленькие магазины площадью менее 400 кв. м, садовые рынки и магазины товаров для дома и ремонта, а в Чехии власти с того же дня разрешили выезды за рубеж при соблюдении обязательного 14-дневного карантина по возвращении. При этом власти большинства стран Европы предупреждают о том, что меры социального дистанцирования еще долгое время сохранятся. Об оправданности такого подхода РБК сообщили ученые ведущих британских институтов.

«До появления вакцины болезнь будет распространяться до тех пор, пока большинство жителей в любой стране, которые могут ею переболеть, не сделают этого. Хитрость будет состоять в том, чтобы снять ограничения так, чтобы системы здравоохранения могли справиться с ее влиянием и последствиями. Внезапное снятие и снятие большого числа ограничений приведет только к новой волне инфицирования, как это видно на примере Японии», — сказал РБК заведующий кафедрой реаниматологии Университетского колледжа Лондона Хью Монтгомери. «Смысл ослаблять ограничения есть, только если репродуктивное число R (показатель R — сколько один инфицированный заражает других) станет меньше 1 и если принятых мер достаточно, чтобы удерживать его на этом уровне. Так что, если ослабление приведет к значительному увеличению числа новых инфицированных, социальное дистанцирование может быть восстановлено. Любые ослабления — это эксперимент с неизвестным результатом», — согласен профессор биологии в Сент-Эндрюсском университете, бывший советник правительства Великобритании по научным вопросам Иан Бойд.

«Быстрое снятие ограничительных мер преждевременно, так как пока неизвестно точно, какова ситуация с распространением инфекции. Возможны два сценария», — говорит доцент кафедры биохимии Оксфордского университета Алфредо Кастелло Паломарес. «Первый сценарий — вирус находится в среде гораздо дольше, чем мы сначала думали, и тогда зараженных людей тоже больше. Значит, большее число людей уже обладает иммунитетом. Такие люди станут своеобразной стеной на пути дальнейшего распространения вируса. Второй сценарий — переболела только малая часть населения. В таком случае нет стены, препятствующей распространению вируса, и тогда начнется его быстрое распространение, то есть вторая волна», — описывает он возможное развитие событий. После снятия основных мер необходимо иметь план, который позволит сохранять социальное дистанцирование, безопасность на рабочих местах и контрольные пункты в аэропортах, указывает Паломарес.