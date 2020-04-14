Еврокомиссия разработала рекомендации по смягчению карантина

заранее информировать других членов об изменениях в своем карантинном режиме;

смягчать карантин постепенно;

защитить от заражения граждан в группе риска — пожилого возраста и с хроническими заболеваниями.

Как пишет FT, официально текст дорожной карты может быть опубликован на этой неделе. Планируется, что в среду, 15 апреля, фон дер Ляйен проведет брифинг по этой теме, сообщает Politico. При этом, как уточняет издание, некоторые страны просят Еврокомиссию подождать с громкими заявлениями даже о теоретических намерениях отменять ограничения. «[Политики] во многих [европейских] столицах [...] испытывают сомнения относительно умственных способностей своих же граждан. Чтобы избежать ситуации, когда люди станут нарушать вообще все рекомендации, как только некоторые ограничения будут ослаблены, они считают, что нужно запретить любые разговоры о выходе из «спячки» экономики или общественной жизни», — отмечает Politico.

О необходимости координировать усилия стран ЕС в вопросе карантинных мер фон дер Ляйен заявляла еще в марте. «Нам следует координировать наши усилия в тот момент, когда мы захотим вернуться к нормальности. В противном случае возникает риск подрыва эффективности тех жестких мер, которые мы приняли», — сказала она в ходе видеоконференции с главами государств и правительств стран Евросоюза.

Планировалось, что дорожная карта ЕС по выходу из карантина будет представлена 8 апреля, однако позднее в Еврокомиссии уточнили, что чиновникам потребуется больше времени для дискуссий перед принятием каких-либо решений.

Почему бизнес торопит власти

Хотя в Еврокомиссии стараются выработать общую стратегию по борьбе с вирусом, многие страны продолжают принимать решения по карантину в одностороннем порядке, не советуясь с союзниками. Например, о мерах по нормализации бизнес-активности уже заявили власти Австрии, Чехии и других стран. Чиновники в Брюсселе опасаются нового скачка заболеваний из-за преждевременного смягчения ограничительных мер, посетовал представитель Еврокомиссии в разговоре с изданием Politico. Страны ЕС должны смягчать карантинные меры очень осторожно, так как велик риск второй волны заражений, заявилл гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом бизнес-сообщества во многих странах призывают власти вернуть жизнь в нормальное русло как можно скорее. В частности, Федерация немецкой промышленности, представляющая интересы более 100 тыс. компаний, обратилась к властям Германии с просьбой разрешить компаниям возобновить работу, передает Politico. Как можно скорее найти выход из ситуации и возобновить экономическую активность, пока компании еще не разорились, просят и итальянские бизнес-лоббисты, пишет Bloomberg.

Как Европа возвращается к нормальной жизни

Испания

Число заражений на 1 млн населения: 3625

В Испании с понедельника к работе вернулись порядка 300 тыс. сотрудников компаний в строительстве и промышленности. В то же время общественные места и учебные заведения остаются закрытыми, а испанцы не могут покидать дома без особой надобности, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. «Пока что мы еще не вошли в фазу деэскалации», — заявил он. «Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать, как и карантин», — добавил премьер. По словам Санчеса, процесс смягчения карантинных ограничений в отношении граждан и большинства компаний будет запущен не раньше 26 апреля.

Испания — одна из наиболее пострадавших от эпидемии европейских стран. Карантин ударил по индустрии туризма, на которую приходится более 10% ВВП и рабочих мест страны. По итогам 2020 года ее ВВП может сократиться на 8% по сравнению с предыдущим, следует из прогноза Международного валютного фонда. Приоритет Испании — восстановить уверенность туристов в том, что страна является безопасной для отдыха, а поэтому меры по соблюдению социальной дистанции не будут отменены в ближайшее время, сказала министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото.

Италия

Число заражений на 1 млн населения: 2638

На прошлой неделе премьер-министр Италии Джузеппе Конте продлил ограничения до 3 мая. В стране введен жесткий карантин, граждане обязаны не покидать дома без необходимости, остановлена работа большинства предприятий. Исключение Конте согласился сделать только для небольшого числа торговых точек, которые не привлекают значительного количества людей — книжные магазины, канцтовары и магазины товаров для детей. Они откроются 14 апреля. По словам премьера, решение подождать со смягчением карантина стало для него «сложным, но необходимым решением, за которое я несу полную ответственность»

Франция

Число заражений на 1 млн населения: 1502

13 апреля, в своем четвертом обращении к французам с момента начала кризиса, президент Эмманюэль Макрон заявил о продлении режима карантина в стране до 11 мая. После этой даты возможно постепенное открытие школ и яслей, однако в высших учебных заведениях занятия не будут проводится по крайней мере до конца лета, уточнил президент. Намерений открывать рестораны, бары, кинотеатры и другие общественные места у властей пока нет.

Австрия

Число заражений на 1 млн населения: 1559

Австрия стала первой европейской страной, анонсировавшей планы по смягчению карантина. В понедельник, 5 апреля, канцлер страны Себастьян Курц сообщиил, что с 14 апреля в стране планируется открыть некоторые торговые точки — маленькие магазины площадью менее 400 кв. м, садовые рынки и магазины товаров для дома и ремонта. Еще больше компаний могут возобновить работу 1 мая, допустил Курц. Это касается всех магазинов и торговых центров, а также парикмахерских, пояснил он, отметив, что там тоже придется соблюдать меры предосторожности. К середине мая планируется постепенно открывать рестораны и отели, но решение об этом принято только в конце апреля, сказал канцлер

Шаги по отмене ограничений Курц объяснил тем, что Австрия достаточно сделала для сдерживания эпидемии. «Мы продемонстрировали быструю реакцию, и это позволило нам избежать худшего сценария. Это дает нам возможность выйти из этой ситуации быстрее», — отметил он.

Дания

Число заражений на 1 млн населения: 1090

С 15 апреля в Дании откроются начальные школы и детские сады, заявила премьер-министр Метте Фредериксен. Запрет на работу парикмахерских, ресторанов и торговых центров останется в силе по крайней мере до 10 мая, как и мораторий на собрания более 10 человек. Масштабные мероприятия в Дании запрещены до августа. По словам Фредериксен, смягчение карантинных мер будет происходить в постепенном ключе и только при условии, что темпы заражения стабилизируются. «Это как хождение по канату: если мы стоим на месте, то можем упасть, но слишком быстрое движение вперед может тоже закончиться неприятными последствиями», — пояснила она.

Чехия

Число заражений на 1 млн населения: 565

С 7 апреля правительство Чехии решило открыть доступ граждан к некоторым спортивным объектам, в том числе теннисным кортам и полям для гольфа. В тот же день возобновили работу предприятия по сбору и переработке мусора. С 9 апреля в стране открылись ряд торговых точек, в том числе велосипедные магазины и магазины товаров для дома и ремонта. С 14 апреля чехи смогут совершать поездки за границу по неотложной надобности, например, на лечение, по возвращении в Чехию необходимо будет 14 дней провести на карантине. При этом режим чрезвычайного положение в стране продлится до конца апреля, и всем гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию. «Мы в состоянии относительно успешно контролировать пандемию [вируса]. Не вирус контролирует нас, а мы — его», — сказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, уточнив, что смягчение карантина будет происходить постепенно.