Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии

О скорой отставке назначенного в августе 2018 года дипломата сообщают источники РБК и «Коммерсанта»

Михаил Бабич (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсантъ».

Источник, близкий к администрации президента России, подтвердил РБК смену посла в Минске. По словам собеседника, решение о смене главы дипмиссии, скорее всего, было принято во время встречи президентов России и Белоруссии в Пекине, где они 26 апреля принимали участие во втором Международном форуме «Один пояс, один путь».

Бабич был назначен послом в Минске указом от 24 августа 2018 года. В марте 2019 года Бабич дал интервью «РИА Новости», после выхода которого белорусский МИД заявил, что российский посол так и не понял, чем независимое государство отличается от федерального округа (в 2011–2018 годах Бабич был полпредом в Приволжском федеральном округе).

Начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз даже сравнил Бабича с «подающим надежды бухгалтером», после чего российский МИД попросил Минск более уважительно относиться к дипломату.

19 апреля Бабич прокомментировал один из тезисов послания президента Александра Лукашенко к народу Белоруссии, отметив, что главу государства ввели в заблуждение. В ответ МИД Белоруссии обвинил посла в разрушении отношений двух стран.