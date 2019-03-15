МИД попросил Минск об уважении к российскому послу

В МИДе ожидают более уважительного отношения к послу России в Белоруссии Михаилу Бабичу. Ранее представитель белорусского внешнеполитического ведомства назвал дипломата его «подающим надежды бухгалтером»

Григорий Карасин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Замглавы МИД России Григорий Карасин прокомментировал высказывания представителя Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза о российском после Михаиле Бабиче, передает «РИА Новости».

«Я бы сказал, что мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу Российской Федерации в Минске», — сказал Карасин агентству.

Ранее Глаз отреагировал на интервью Бабича «РИА Новости», в котором российский политик, в частности, говорил, что Москва не предлагала Минску войти в состав России. В то же время сторонам необходимо выйти на новый уровень интеграции в рамках Союзного государства, отмечал посол.

На вопрос о том, согласен ли он с заявлениями Бабича, Глаз сказал, что отношения между Россией и Белоруссией и их народами «гораздо более глубокие и всеобъемлющие», чем «подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат». Глаз также порекомендовал Бабичу лучше изучить специфику страны, ознакомиться с историей Белоруссии и проявить «немного уважения».