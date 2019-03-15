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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
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Политика ,  
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МИД попросил Минск об уважении к российскому послу
В МИДе ожидают более уважительного отношения к послу России в Белоруссии Михаилу Бабичу. Ранее представитель белорусского внешнеполитического ведомства назвал дипломата его «подающим надежды бухгалтером»
Григорий Карасин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Замглавы МИД России Григорий Карасин прокомментировал высказывания представителя Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза о российском после Михаиле Бабиче, передает «РИА Новости».

«Я бы сказал, что мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу Российской Федерации в Минске», — сказал Карасин агентству.

Ранее Глаз отреагировал на интервью Бабича «РИА Новости», в котором российский политик, в частности, говорил, что Москва не предлагала Минску войти в состав России. В то же время сторонам необходимо выйти на новый уровень интеграции в рамках Союзного государства, отмечал посол.

Политика
МИД Белоруссии сравнил посла России с «подающим надежды бухгалтером»

На вопрос о том, согласен ли он с заявлениями Бабича, Глаз сказал, что отношения между Россией и Белоруссией и их народами «гораздо более глубокие и всеобъемлющие», чем «подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат». Глаз также порекомендовал Бабичу лучше изучить специфику страны, ознакомиться с историей Белоруссии и проявить «немного уважения».

«На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством», — сказал он.

В пресс-службе российского посольства позже заявили «РИА Новости», что Бабич «спокойно относится» к критике со стороны МИД Белоруссии. По его словам, главное, чтобы стороны смогли найти взаимоприемлемое решение». «А все остальное, вот эта болтовня, имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся», — сказал он.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Белоруссия, Михаил Бабич
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