МИД попросил Минск об уважении к российскому послу

Замглавы МИД России Григорий Карасин прокомментировал высказывания представителя Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза о российском после Михаиле Бабиче, передает «РИА Новости».
«Я бы сказал, что мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу Российской Федерации в Минске», — сказал Карасин агентству.
Ранее Глаз отреагировал на интервью Бабича «РИА Новости», в котором российский политик, в частности, говорил, что Москва не предлагала Минску войти в состав России. В то же время сторонам необходимо выйти на новый уровень интеграции в рамках Союзного государства, отмечал посол.
На вопрос о том, согласен ли он с заявлениями Бабича, Глаз сказал, что отношения между Россией и Белоруссией и их народами «гораздо более глубокие и всеобъемлющие», чем «подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат». Глаз также порекомендовал Бабичу лучше изучить специфику страны, ознакомиться с историей Белоруссии и проявить «немного уважения».