Политика , 20:59
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Минск обвинил посла России в разрушении отношений за несколько месяцев
Обвинения прозвучали в ответ на последние высказывая Михаила Бабича, посла России в стране
Михаил Бабич
«В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», — сказал журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
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