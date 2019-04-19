Минск обвинил посла России в разрушении отношений за несколько месяцев

Минск обвинил посла России в разрушении отношений за несколько месяцев

Обвинения прозвучали в ответ на последние высказывая Михаила Бабича, посла России в стране

Михаил Бабич (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

«В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», — сказал журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

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