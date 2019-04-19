Посол России заявил о заблуждении Лукашенко по поводу стоимости БелАЭС

Михаил Бабич вновь поспорил с президентом Белоруссии об условиях строительства БелАЭС. Дипломат заявил, что Лукашенко озвучил неверные данные о стоимости проекта

Строительство ​БелАЭС (Фото: Олег Фойницкий / БелТА / ТАСС)

Посол России в Минске Михаил Бабич счел, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ввели в заблуждение чиновники, назвав ему конечную стоимость строительства Белорусской АЭС. Об этом дипломат заявил РБК.

«Приходится констатировать, что белорусского президента опять обманули. Дело в том, что ни я, ни какие другие должностные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость БелАЭС», — прокомментировал Бабич резкие высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сейчас, по словам посла, никто не знает конечную стоимость: «Рассчитать ее можно будет только после завершения строительства обоих блоков. А это, как известно, произойдет не ранее конца 2020 года».

Вопрос о стоимости строительства АЭС президенту во время ежегодного послания задала депутат Анна Канопацкая. По ее словам, посол России в Белоруссии Михаил Бабич говорил, что Москва снизила цену возведения АЭС, которую в Гродненской области строит подразделение «Росатома» «Атомстройэкспорт». «Я это впервые слышу. Посол, наверное, считать плохо умеет... Это не Россия снизила. Если такое сказал посол, то он вредит себе», — сказал в ответ Лукашенко (его выступление транслировал телеканал «Беларусь 1»). Стоимость строительства — это коммерческая тайна, цена и не должна оглашаться, сказал он. Однако, по словам Лукашенко, стоимость действительно снизилась с $10 млрд до $7 млрд за счет действий белорусской стороны из-за жесточайшего контроля при строительстве.

По мнению российского посла, вопрос Канопацкой мог быть «срежиссирован» специально. «Случившееся недоразумение выглядит еще более комично, чем предыдущее. Если в ходе «Большого разговора» президента Белоруссии обманывали чиновники, то в этот раз они как люди квалифицированные и хорошо понимающие, что происходит на самом деле, этого себе позволить уже не могли. Поэтому «почетное право» сделать провокационную подачу своему президенту было предоставлено той самой оппозиции, которую Александр Григорьевич так гневно клеймил 30 минутами раньше», — заметил посол.