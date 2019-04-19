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Политика ,  
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Посол России заявил о заблуждении Лукашенко по поводу стоимости БелАЭС
Михаил Бабич вновь поспорил с президентом Белоруссии об условиях строительства БелАЭС. Дипломат заявил, что Лукашенко озвучил неверные данные о стоимости проекта
Строительство ​БелАЭС (Фото: Олег Фойницкий / БелТА / ТАСС)

Посол России в Минске Михаил Бабич счел, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ввели в заблуждение чиновники, назвав ему конечную стоимость строительства Белорусской АЭС. Об этом дипломат заявил РБК.

«Приходится констатировать, что белорусского президента опять обманули. Дело в том, что ни я, ни какие другие должностные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость БелАЭС», — прокомментировал Бабич резкие высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сейчас, по словам посла, никто не знает конечную стоимость: «Рассчитать ее можно будет только после завершения строительства обоих блоков. А это, как известно, произойдет не ранее конца 2020 года».

Вопрос о стоимости строительства АЭС президенту во время ежегодного послания задала депутат Анна Канопацкая. По ее словам, посол России в Белоруссии Михаил Бабич говорил, что Москва снизила цену возведения АЭС, которую в Гродненской области строит подразделение «Росатома» «Атомстройэкспорт». «Я это впервые слышу. Посол, наверное, считать плохо умеет... Это не Россия снизила. Если такое сказал посол, то он вредит себе», — сказал в ответ Лукашенко (его выступление транслировал телеканал «Беларусь 1»). Стоимость строительства — это коммерческая тайна, цена и не должна оглашаться, сказал он. Однако, по словам Лукашенко, стоимость действительно снизилась с $10 млрд до $7 млрд за счет действий белорусской стороны из-за жесточайшего контроля при строительстве.

По мнению российского посла, вопрос Канопацкой мог быть «срежиссирован» специально. «Случившееся недоразумение выглядит еще более комично, чем предыдущее. Если в ходе «Большого разговора» президента Белоруссии обманывали чиновники, то в этот раз они как люди квалифицированные и хорошо понимающие, что происходит на самом деле, этого себе позволить уже не могли. Поэтому «почетное право» сделать провокационную подачу своему президенту было предоставлено той самой оппозиции, которую Александр Григорьевич так гневно клеймил 30 минутами раньше», — заметил посол.

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Бабич намерен пригласить Канопацкую для разговора: «Ответим ей на все вопросы, которые ее беспокоят в российско-белорусских отношениях, поговорим про БелАЭС, попросим и ее объяснить, что она имела в виду, делая подобного рода заявления. Раз п​резидент Белоруссии считает ее легитимным источником для своего диалога с народом, надеюсь, и на нас никто не обидится, если мы постараемся честно обсудить эти вопросы с гражданским обществом». Посольство также опубликует перечень всех комментариев посла по теме БелАЭС. «После чего будем ждать официальных извинений», — сказал Бабич.

Высказывание президента Белоруссии в отношении посла — не первый выпад белорусской стороны в адрес приступившего к своим обязанностям в сентябре прошлого года Михаила Бабича. В марте в ответ на интервью посла агентству «РИА Новости» официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что посол не понимает различия между независимым государством и федеральным округом и оперирует «подтасованным набором цифр». Российскому дипломату, по словам Глаза, следовало бы вникнуть в специфику страны пребывания. «Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», — сказал представитель МИД Белоруссии.​

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Бабич в ответ 18 марта указал, что посол — высший официальный представитель государства, он отвечает за реализацию внешней политики его государства в конкретной стране. «Один из основных моментов состоит в том, что кое-кому кое-где, не буду пока называть фамилии, в какой-то момент почему-то показалось, что посол — это такой, знаете, ванька-встанька: сходил на прием, сказал какие-то красивые слова, отправил куда-то какую-то ноту, кого-то встретил, проводил», — добавил он.

Белорусская АЭС строится в Островецком районе Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт. Это первая АЭС в Белоруссии. Генподрядчик строительства — российский «Атомстройэкспорт». Пуск первого блока АЭС по планам должен произойти в этом году. Второй энергоблок запустят в 2020 году.

Для строительства АЭС Россия выделила Минску кредит в размере $10 млрд. В ходе послания к белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко сообщил, что цена станции будет меньше $10 млрд и может оказаться на уровне в $7 млрд. «Цена этой станции будет ниже. Какая она будет, буду видеть по факту. Но такую цифру я президенту Путину когда-то называл», — цитировало слова Лукашенко БелТА.

Ранее президент Белоруссии критиковал условия выдачи кредита на строительство БелАЭС. «Выдали нам кредит на АЭС под 4,8%. Для Вьетнама — меньше 3%. Армении — тоже меньше 3%. Вопрос: почему? А под какой процент вы у своих врагов в Америке держите миллиарды долларов? 0,7%», — заявлял Лукашенко на пресс-конференции с участием российских СМИ.

Бабич с замечаниями Лукашенко не согласился. «Про вьетнамскую АЭС — это вообще какой-то анекдотичный пример. Дело в том, что такого проекта просто не существует. Он был на бумаге, но по просьбе вьетнамской стороны был закрыт еще в 2016 году, так и не начавшись», — говорил посол.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Теги: Михаил Бабич, Александр Лукашенко, АЭС
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