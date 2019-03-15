МИД Белоруссии сравнил посла России с «подающим надежды бухгалтером»

Представитель МИД Белоруссии заявил, что бывший полпред президента России в Приволжском округе и сейчас «хватается» за «подтасованный набор цифр». Дипломат считает, что Бабич не отличает суверенное государство от части России

Михаил Бабич (Фото: Роман Владимиров / РИА Новости)

Отношения между Россией и Белоруссией гораздо глубже того «подтасованного набора цифр», за который «хватается» российский посол Михаил Бабич. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя опубликованное 14 марта интервью Бабича агентству «РИА Новости».

​Представитель белорусского МИДа подчеркнул, что Бабич, переведенный в августе 2018 года в послы с поста полпреда президента России в Приволжском федеральном округе, до сих пор не понял, чем отличается независимое государство от ПФО.

«Хотелось бы порекомендовать больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения», — сказал Глаз.

По его словам, такой подход может дать больший результат, нежели исполнение роли «адепта публичной дипломатии» и оперирование «искусственными» цифрами.