МИД Белоруссии сравнил посла России с «подающим надежды бухгалтером»

Отношения между Россией и Белоруссией гораздо глубже того «подтасованного набора цифр», за который «хватается» российский посол Михаил Бабич. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя опубликованное 14 марта интервью Бабича агентству «РИА Новости».
Представитель белорусского МИДа подчеркнул, что Бабич, переведенный в августе 2018 года в послы с поста полпреда президента России в Приволжском федеральном округе, до сих пор не понял, чем отличается независимое государство от ПФО.
«Хотелось бы порекомендовать больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения», — сказал Глаз.
По его словам, такой подход может дать больший результат, нежели исполнение роли «адепта публичной дипломатии» и оперирование «искусственными» цифрами.