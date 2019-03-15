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Политика ,  
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МИД Белоруссии сравнил посла России с «подающим надежды бухгалтером»
Представитель МИД Белоруссии заявил, что бывший полпред президента России в Приволжском округе и сейчас «хватается» за «подтасованный набор цифр». Дипломат считает, что Бабич не отличает суверенное государство от части России
Михаил Бабич (Фото: Роман Владимиров / РИА Новости)

Отношения между Россией и Белоруссией гораздо глубже того «подтасованного набора цифр», за который «хватается» российский посол Михаил Бабич. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя опубликованное 14 марта интервью Бабича агентству «РИА Новости».

​Представитель белорусского МИДа подчеркнул, что Бабич, переведенный в августе 2018 года в послы с поста полпреда президента России в Приволжском федеральном округе, до сих пор не понял, чем отличается независимое государство от ПФО.

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«Хотелось бы порекомендовать больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения», — сказал Глаз. 

По его словам, такой подход может дать больший результат, нежели исполнение роли «адепта публичной дипломатии» и оперирование «искусственными» цифрами.

«Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», — добавил представитель МИДа.

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Накануне, 14 марта, «РИА Новости» опубликовало интервью с Бабичем, в котором тот, в частности, говорил о «привычном вывихе» в оценках «реального вклада России в развитие белорусской экономики», а также о возможности улучшения условий предоставления Минску российских кредитов и поставок в Белоруссию газа по внутрироссийским ценам.

​«Если мы действительно строим Союзное государство, то это в целом справедливая постановка вопроса. Но без практической реализации положений Союзного договора о единой денежно-кредитной, налоговой, промышленной, аграрной, инфраструктурной, таможенной и прочей политики перейти на такой уровень интеграции невозможно ни в финансовом, ни в юридическом плане», — сказал Бабич, подчеркнув, что вступать в состав России Белоруссии никто не предлагал.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия
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