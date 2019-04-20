Госпереворот в Венесуэле , 00:32
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Гуаидо наметил новую дату для операции по отстранению Мадуро от власти
Спикер нацассамблеи Венесуэлы призвал своих сторонников на «самый многочисленный марш» в истории республики. Он состоится 1 мая. На нем венесуэльцы, рассчитывает Гуаидо, потребуют от властей страны прекращения узурпации
Спикер венесуэльской нацассамблеи Хуан Гуаидо в рамках так называемой операции «Свобода», которая направлена на «прекращение узурпации» в Венесуэле и удаление президента Николаса Мадуро от власти, призвал своих сторонников выйти 1 мая на «самый многочисленный марш» в истории республики. Такое заявление он сделал, выступая на очередном протестном митинге в Каракасе, передает El Nacional.
На этом мероприятии в рамках операции «Свобода», уточнил Гуаидо, жители страны потребуют «прекращения узурпации и положат конец этой трагедии».
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