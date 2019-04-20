Гуаидо наметил новую дату для операции по отстранению Мадуро от власти

Гуаидо наметил новую дату для операции по отстранению Мадуро от власти

Спикер нацассамблеи Венесуэлы призвал своих сторонников на «самый многочисленный марш» в истории республики. Он состоится 1 мая. На нем венесуэльцы, рассчитывает Гуаидо, потребуют от властей страны прекращения узурпации

Спикер венесуэльской нацассамблеи Хуан Гуаидо в рамках так называемой операции «Свобода»​, которая направлена на «прекращение узурпации» в Венесуэле и удаление президента Николаса Мадуро от власти, призвал своих сторонников выйти 1 мая ​на «самый многочисленный марш» в истории республики. Такое заявление он сделал​, выступая на очередном протестном митинге в Каракасе, передает El Nacional.

На этом мероприятии в рамках операции «Свобода», уточнил Гуаидо, жители страны потребуют «прекращения узурпации и положат конец этой трагедии».

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