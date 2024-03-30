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Вучич выдвинул кандидатуру главы Минобороны Вучевича на пост премьера

Президент Сербии Вучич предложил на пост премьера главу Минобороны Вучевича
Президент Сербии Вучич предложил кандидатуру главы Минобороны Вучевича на пост премьера. Вучевич возглавляет правящую партию: в мае прошлого года он сменил на этой должности Вучича
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Милош Вучевич (Фото: Milos Miskov / Anadolu / Reuters)

Президент Сербии Александр Вучич предложил кандидатуру на пост премьер-министра страны главу Минобороны Милоша Вучевича. Об этом глава государства написал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«На основе [статей из Конституции Сербии и закона о президенте], и после слушания мнения представителей избранных избирательных списков я принимаю: решение о предложении кандидата в президенты Правительства Республики Сербия. Я предлагаю Народному собранию Республики Сербия Милоша Вучевича в качестве кандидата в президенты правительства Республики Сербия», — написал он.

С 20 марта обязанности главы правительства Сербии исполняет вице-премьер Ивица Дачич. До этого с июня 2017 года премьером была Ана Брнабич. 7 марта Вучич заявил, что она покидает пост и станет спикером парламента. 

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Главным претендентом на пост премьера Сербии становится глава победившей в парламентских выборах партии. Главу правительства назначает президент после голосования в Народной скупщине (парламент Сербии).

В конце мая 2023 года Вучич предложил Вучевича в качестве преемника на посту главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). 1 ноября прошлого года президент заявил о роспуске Народной скупщины и досрочных выборах. На них коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» (SNS; объединяет правящую Сербскую прогрессивную партию и еще несколько политических сил) набрала 48,07% голосов, ей достались 129 из 250 мест в парламенте. 

После этого в Сербии начались протесты. Оппозиция смогла добиться перевыборов в Белграде.

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