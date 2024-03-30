Вучич выдвинул кандидатуру главы Минобороны Вучевича на пост премьера

Президент Сербии Вучич предложил кандидатуру главы Минобороны Вучевича на пост премьера. Вучевич возглавляет правящую партию: в мае прошлого года он сменил на этой должности Вучича

Милош Вучевич (Фото: Milos Miskov / Anadolu / Reuters)

Президент Сербии Александр Вучич предложил кандидатуру на пост премьер-министра страны главу Минобороны Милоша Вучевича. Об этом глава государства написал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«На основе [статей из Конституции Сербии и закона о президенте], и после слушания мнения представителей избранных избирательных списков я принимаю: решение о предложении кандидата в президенты Правительства Республики Сербия. Я предлагаю Народному собранию Республики Сербия Милоша Вучевича в качестве кандидата в президенты правительства Республики Сербия», — написал он.

С 20 марта обязанности главы правительства Сербии исполняет вице-премьер Ивица Дачич. До этого с июня 2017 года премьером была Ана Брнабич. 7 марта Вучич заявил, что она покидает пост и станет спикером парламента.

Главным претендентом на пост премьера Сербии становится глава победившей в парламентских выборах партии. Главу правительства назначает президент после голосования в Народной скупщине (парламент Сербии).

В конце мая 2023 года Вучич предложил Вучевича в качестве преемника на посту главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). 1 ноября прошлого года президент заявил о роспуске Народной скупщины и досрочных выборах. На них коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» (SNS; объединяет правящую Сербскую прогрессивную партию и еще несколько политических сил) набрала 48,07% голосов, ей достались 129 из 250 мест в парламенте.

После этого в Сербии начались протесты. Оппозиция смогла добиться перевыборов в Белграде.