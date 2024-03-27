Вучич предупредил о плохих новостях фразой «как никогда тяжело»
Сербию ждут тяжелые дни, в ближайшее время гражданам объявят о предстоящих проблемах, заявил сербский президент Александр Вучич в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).
Сейчас, признался политик, непросто раскрыть, какие получены новости в последние 48 часов.
«Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит», — написал Вучич.
Вучич не раскрыл подробности, о чем идет речь.
Как указывает станция Radio Sarajevo, есть две версии произошедшего: либо новости о вступлении Косово в Совет Европы, либо это связано с изменением избирательного законодательства Боснии и Герцеговины.
Поправки в законодательство предусматривали введение электронного подсчета голосов, электронной идентификации, запрете осужденным военным преступникам участвовать в выборах и других мерах. Решение встретило сопротивление со стороны Милорада Додика — лидера Республики Серсбской — части Боснии и Герцоговины, где проживают преимущественно сербы. В частности, Додик напомнил о своей угрозе выйти из состава государства.
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