Вучич предупредил о плохих новостях фразой «как никогда тяжело»

В последние 48 часов Сербия получила важные новости, которые обещают стране особенно тяжелые дни, предупредил Вучич и пообещал, что сербы «будут бороться»

Александр Вучич (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Сербию ждут тяжелые дни, в ближайшее время гражданам объявят о предстоящих проблемах, заявил сербский президент Александр Вучич в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Сейчас, признался политик, непросто раскрыть, какие получены новости в последние 48 часов.

«Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит», — написал Вучич.

Вучич не раскрыл подробности, о чем идет речь.

Как указывает станция Radio Sarajevo, есть две версии произошедшего: либо новости о вступлении Косово в Совет Европы, либо это связано с изменением избирательного законодательства Боснии и Герцеговины.

Поправки в законодательство предусматривали введение электронного подсчета голосов, электронной идентификации, запрете осужденным военным преступникам участвовать в выборах и других мерах. Решение встретило сопротивление со стороны Милорада Додика — лидера Республики Серсбской — части Боснии и Герцоговины, где проживают преимущественно сербы. В частности, Додик напомнил о своей угрозе выйти из состава государства.

Сербия после теракта в московском «Крокус Сити Холле» усилила меры безопасности, улицы патрулируют полиция при помощи Агентства безопасности.