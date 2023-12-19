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В Сербии начались протесты после победы коалиции Вучича на выборах

В Белграде начались протесты оппозиции после победы коалиции Вучича на выборах
Протестующие требуют отменить итоги выборов, где коалиция президента Сербии Вучича победила, получив 47,36% голосов. Демонстранты добрались до здания избирательной комиссии, сломали забор вокруг него и попытались попасть внутрь
Лидер оппозиционного блока &laquo;Сербия против насилия&raquo; Мирослав Алексич
Лидер оппозиционного блока «Сербия против насилия» Мирослав Алексич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

В Белграде представители оппозиции и их сторонники проводят акцию протеста с требованием отменить итоги парламентских выборов, где победила коалиция президента Сербии Александра Вучича, сообщают местные газеты Politika и Kurir и телеканал RTC.

Митинг начался около 18:00 по местному времени у здания Городского собрания Белграда, в итоге его участники добрались до здания Республиканской избирательной комиссией (РИК). Протестующие сломали забор вокруг здания комиссии и попытались проникнуть внутрь, передает RTC. По данным телеканала, в акции протеста участвуют около 1,6 тыс. человек.

Лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич объявили голодовку, которая, по их словам, будет длится до аннулирования результатов выборов, пишет Politika.

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Александр Вучич

1 ноября Вучич объявил о роспуске Народной скупщины (одномандатного национального парламента) и назначил на 17 декабря досрочные выборы. О необходимости выборов заговорили еще весной, сразу после двух случаев массовых убийств. В Сербии тогда вспыхнули протесты под лозунгом «Сербия против насилия».

По результатам обработки 97,22% бюллетеней коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» (SNS; объединяет правящую Сербскую прогрессивную партию и еще несколько политических сил) получила 47,36% голосов. Объединенная оппозиция — коалиция «Сербия против насилия» — набрала 22,7% голосов. При этом обе коалиции получили схожие результаты в Белграде: 37,74% у президентской коалиции против 34,12% у оппозиции.

Оппозиция обвиняет правительство Сербии в фальсификации выборов. «Людей, которые не живут в Белграде, привозили голосовать на автобусах, фургонах и машинах, как будто они живут в Белграде», — говорил лидер оппозиции Мирослав Алексич.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Сербия Белград протесты Выборы Александр Вучич
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