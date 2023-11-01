Зачем Александр Вучич объявил досрочные выборы в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент и объявил досрочные выборы — на фоне непрекращающихся протестов из-за всплеска насилия в республике. Как это может сказаться на косовском урегулировании — разбирался РБК

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Как были назначены досрочные выборы

Президент Сербии Алекандр Вучич в среду, 1 ноября, объявил о роспуске Народной скупщины (одномандатного национального парламента) и назначил дату досрочных выборов на 17 декабря. В этот же день пройдут местные выборы в 65 городах и муниципалитетах, включая столицу Сербии Белград.

Накануне правительство направило Вучичу предложение о роспуске парламента и проведении новых выборов, аргументировав его тем, что это «в текущих условиях обеспечило бы более высокую степень демократии, снижение напряженности, возникающей между противоположными силами в обществе», а также подтвердило бы право выражать мнения и взгляды, в том числе по вопросу «дальнейшего утверждения европейских ценностей». Правительство, представляющее Сербскую прогрессивную партию, от которой Вучич в 2022 году баллотировался в президенты, упомянуло и призывы оппозиционных партий провести досрочные выборы.

«Мы живем в трудное для всего мира время, во время глобальных вызовов, войн и конфликтов, во время, когда нам всем необходимо объединиться в борьбе за сохранение жизненно важных национальных и государственных интересов», — сказал Вучич 1 ноября.

Оппозиционные партии еще 11 сентября выступили с призывом провести досрочные парламентские выборы, а 27 октября договорились выдвинуть единый список кандидатов как на выборах в Народную скупщину, так и на местных в Белграде, который традиционно считается оплотом оппозиции. Новая оппозиционная коалиция получила название «Сербия против насилия» — под этим лозунгом в стране уже более полугода проходят акции протеста. В состав коалиции войдут Партия свободы и справедливости бывшего мэра Белграда Драгана Джиласа, Народное движение Сербии (было создано летом 2023 года выходцем из Народной партии Мирославом Алексичем) и Лево-зеленый фронт, известный своей протестной активностью. К ним присоединятся еще несколько небольших партий и движение «Сердце» во главе с бывшим начальником Генштаба Вооруженных сил Сербии Здравко Поношем, который на президентских выборах 2022 года занял второе место с 18% голосов.

На последних парламентских выборах, проходивших в апреле 2022 год, Сербская прогрессивная партия пришла первой с 44,27% голосов; ведомая ей коалиция получила возможность сформировать кабинет. Вучич тогда заявил, что новое правительство будет приведено к присяге лишь на два года, а новые выборы планировалось провести в мае 2024 года.

Почему встал вопрос о внеочередных выборах

Разговоры о роспуске парламента пошли с мая 2023 года, после того как Сербия была потрясена двумя случаями массовых убийств. 3 мая в белградской школе имени Владислава Рибникара 13-летний Коста Кецманович из отцовского пистолета застрелил девятерых учеников и охранника школы, еще семь человек получили ранения. На следующий день в пригороде Белграда 21-летний Урош Блажич открыл из автомата огонь по прохожим. Восемь человек были убиты, 14 — ранены. Эти инциденты стали причиной массовых протестов по всей стране, самые крупные прошли в Белграде. Их участники, взявшие главным лозунгом «Сербия против насилия», требовали призвать правительство к ответу. Акции, размах которых уступал только тем, что имели место после падения режима Слободана Милошевича в октябре 2000 года, были поддержаны оппозиционными партиями и продолжаются до сих пор.

Сербия принадлежит к странам с высокой степенью распространенности оружия среди населения. Вучич говорил, что в республике с населением порядка 6,8 млн человек зарегистрировано более 766 тыс. единиц оружия. После майских трагедий сербский лидер предложил ряд мер по ограничению оборота оружия. Среди них двухлетний мораторий на выдачу новых лицензий и пересмотр выданных ранее, снижение возраста наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет и ужесточение ответственности за передачу оружия несовершеннолетнему. Вучич также в конце мая покинул пост лидера Сербской прогрессивной партии (ее возглавил министр обороны Милош Вучевич), а уже в июне премьер-министр Ана Брнабич заявила о своей готовности уйти в отставку, Вучич сообщил, что это означает проведение досрочных выборов в стране до конца 2023 года. 13 октября он назвал их предполагаемую дату.

Как досрочные выборы повлияют на косовское урегулирование

Досрочные выборы (третьи за последние три с половиной года) будут проходить на фоне усилившихся противоречий между Сербией и частично признанным Косово, где участились столкновения этнических албанцев (составляют большую часть населения) с проживающими на севере края сербами. С целью урегулирования ситуации 21 октября Приштину и Белград посетили пять западных эмиссаров — представитель ЕС на Балканах Мирослав Лайчак, а также дипломаты из США, Германии, Франции и Италии. Они должны были представить новые предложения по созданию сербских муниципалитетов в Косово — части плана ЕС по нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Ожидалось, что премьер-министр Косово Альбин Курти и Вучич подпишут соответствующие соглашения в рамках отдельных встреч с лидерами Франции, Германии и Италии и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Тем не менее президент Сербии отказался это сделать, напомнив о намерении Белграда не признавать независимость Косово ни де-факто, ни де-юре.

После провала переговоров в конце октября в балканское турне отправилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сначала она провела переговоры с президентом Косово Вьоса Османи, а на следующий день отправилась в Сербию на встречу с Вучичем. Глава ЕК пообещала обеим странам европейскую перспективу, отметив, что для этого каждая из сторон должна выполнить свою часть договоренностей о нормализации отношений. «Мое последнее послание: мы все знаем, что мы сможем добиться всех этих шагов вперед и успехов только в том случае, если Косово и Сербия нормализуют свои отношения. Крайне важно, чтобы обе стороны участвовали и сотрудничали. И мы вместе обсуждали тему о том, что Косово могло бы начать процедуру создания Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством — таков проект заявления на прошлой неделе. Сербия должна добиться фактического признания (Косово)», — сказала фон дер Ляйен в Приштине.

Роспуск парламента и досрочные выборы позволят Вучичу выиграть время и отложить принятие решений по нормализации отношений с Косово, а также укрепить позиции своей партии, так как ее рейтинги просели на фоне массовых протестов в стране. По прогнозам, коалиция правящей партии и Социалистической партии Сербии получит порядка 44% голосов и вновь сформирует большинство в Народной скупщине. Коалиция оппозиционных партий пока набирает 38%. Остальные голоса придутся на ультранационалистические и пророссийские партии.