Вучич предложил сделать Вучевича своим преемником в правящей партии

Президент Сербии Александр Вучич, возглавлявший правящую Прогрессивную партию в течение 11 лет, предложил назначить новым лидером движения министра обороны Милоша Вучевича

Милош Вучевич (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Президент Сербии Александр Вучич, выступая на съезде правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Крагуевац, предложил назначить лидером движения министра обороны страны Милоша Вучевича. Ранее в мае Вучич объявил, что собирается покинуть должность главы партии.

«Предлагаю избрать Милоша Вучевича новым главой нашей партии. Я знаю, как он любит СПП, я также знаю его отца, который был уважаемым юристом», — сказал президент (цитата по Kurir). Вучич назвал министра человеком, преданным «идее независимой, независимой и процветающей Сербии».

«Пожалуйста, берегите Сербию. <...> Да здравствует СПП», — сказал президент в обращении к участникам съезда и напомнил, что возглавлял партию в течение 11 лет, с мая 2012 года.

Вучич основал СПП в 2008 году вместе с Томиславом Николичем, который был президентом Сербии в 2012–2017 годах. Движение называет своей целью осуществление политики госстроительства, защиту национальных интересов, продвижение прав человека и ускоренное экономическое развитие; оно выступает за вступление Белграда в Евросоюз и за тесное сотрудничество с Россией, США, Китаем и Японией.

О своем решении покинуть должность главы СПП Вучич объявил на фоне протестов, поводом для которых стали инциденты со стрельбой в начале мая. Один из них произошел в школе в Белграде, погибли девять человек, еще 16 пострадали. Оппозиция потребовала уволить главу МВД Братислава Гашича. Вучич отказался, заявив, что министр «отлично справляется со своей задачей», при этом не исключил других перестановок в правительстве.