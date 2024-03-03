Оппозиция добилась перевыборов в Белграде после массовых протестов

Сербская оппозиция опротестовала декабрьские выборы, правящая партия спустя 2,5 месяца согласилась провести повторное голосование. Наблюдатели сообщали о карусельном голосовании на автобусах, подкупе избирателей и иных нарушениях

Белград, Сербия, декабрь 2023 г. (Фото: Vladimir Zivojinovic / Getty Images)

В Белграде проведут новые муниципальные выборы, такое решение приняла правящая Сербская прогрессивная партия (SNS), заявил исполняющий обязанности мэра и вице-президент этой политической силы Александар Шапич, передает Vijesti.

«Мы подняли планку [легитимности]. Мы приняли решение в ущерб себе, но мы не боимся», — сказал он.

С введения многопартийности (1990-е годы) в Сербии не было более важных выборов, чем эти, добавил и.о. мэра Белграда. По его мнению, несмотря на споры об инфраструктурных проектах главной темой голосования будет путь, «в каком направлении пойдет Сербия».

Решение о перевыборах — это победа, оценила ситуацию лидер белградского списка оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» Добрица Веселинович. Она подчеркнула, что победу одержала оппозиция, наблюдатели, гражданское общество члены избиркомов и остальные граждане, фиксировавшие фальсификации.

Муниципальные выборы в Сербии прошли 17 декабря 2023 года. Согласно официальным данным, правящая партия получила 46,75% голосов, основная оппозиционная сила «Сербия против насилия» (СПН) — 23,66%. В Белграде оппозиционеры получили больше поддержки — 39,93% у партии президента Вучича против 35,39% у оппозиции. Ни одна коалиция не набрала достаточно голсоов для формирования правительства Белграда.

Наблюдатели и оппозиционные политики еще до оглашения результатов обвинили правительство в фальсификациях и нападениях на независимых наблюдателей. «Людей, которые не живут в Белграде, привозили голосовать на автобусах, фургонах и машинах, как будто они живут в Белграде», — указывал лидер оппозиции Мирослав Алексич. Начались протесты несогласных.

Европаламент принял резолюцию, в которой говорилось о многочисленных случаях голосования группами, нарушениях тайны голосования и серьезных подозрениях против действующего правительства. В конце февраля Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выпустило доклад, посвященный выборам в Сербии (.pdf). В нем упоминались обвинения в организованном голосовании с перевозкой на автобусах групп людей, голосовании без предъявления личных документов, подкупе избирателей и доминировании в СМИ президента Вучича, который не выдвигал свою кандидатуру.

Обе стороны, правительство и оппозиция, оценили по-разному выводы ОБСЕ. Сербский премьер Ана Брнабич увидела в докладе доказательства, которые «положат конец всей лжи и чепухе о фальсификациях выборов», тогда как одна из ключевых оппозиционных лидеров Мариника Тепич сочла, что в документе «подтверждается, что выборы в Сербии были сфальсифицированы».