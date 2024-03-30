Арт-директора и администратора ЛГБТ-клуба внесли в реестр экстремистов

Первые арестованные по делу об экстремизме и ЛГБТ попали в реестр террористов и экстремистов. Им грозит до десяти лет заключения за обеспечение работы ЛГБТ-бара в Оренбурге

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

В перечень террористов и экстремистов внесли двух сотрудников оренбургского ЛГБТ-клуба «Поза» (Pose): арт-директора Александра Климова и администратора Диану Камильянову. Реестр ведет Росфинмониторинг на своем сайте, всего в национальном списке 23 человека.

Они стали первыми арестованными по обвинению в организации экстремистского сообщества в связи с признанием Верховным судом экстремистской деятельности «международного общественного движения ЛГБТ» и ее запрете. Затем «движение ЛГБТ» включили в список экстремистских и террористических организаций.

Климову и Камильянову арестовали, им грозит по этой статье (ч. 1 ст. 282.2 УК) до десяти лет колонии. Следствие утверждает, что они, «являясь лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, которые также поддерживают взгляды и деятельность запрещенного в нашей стране международного общественного объединения ЛГБТ, работали в баре Роse, обеспечивали его функционирование».

Включение в этот реестр означает для физлиц запрет на пользование банковскими картами, зарплату с них разрешено снимать только в размере 10 тыс. руб. по заявлению.

Климова подозревают в подборе травести-артистов, проведении с ними собраний и «пропаганде среди посетителей бара и в мобильном приложении Telegram нетрадиционных сексуальных отношений». По версии СК, Камильянова подбирала персонал, выполняла финансово-хозяйственные функции, контролировала качество обслуживание гостей, утверждала программы выступлений, «пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения».

Вечером 29 марта в Москве задержали владельца клуба, сообщил со ссылкой на источник портал Orenday.