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«Движение ЛГБТ» включили в перечень террористических организаций

Росфинмониторинг внес «движение ЛГБТ» в перечень террористических организаций
Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его в ноябре 2023 года. Теперь движение появилось в списке террористических организаций Росфинмониторинга
Фото: пресс-служба Верховного суда РФ
Фото: пресс-служба Верховного суда РФ

«Международное общественное движение ЛГБТ» и его структурные подразделения внесены в реестр экстремистских и террористических организаций Росфинмониторинга. Теперь в списке 511 организаций.

Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его в ноябре 2023 года. В начале марта движение также было включено в список экстремистских организаций российским Минюстом.

С декабря 2022 года в России была запрещена «пропаганда ЛГБТ» для всех возрастов, до этого законодательство предусматривало запрет на нее среди граждан младше 18 лет. Нарушителям этого закона грозит штраф: для физических лиц — до 400 тыс. руб., для юридических — до 4 млн руб.

Руководители клуба «Pose» стали первыми арестованными по статье об ЛГБТ
Политика
Фото:Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Ранее на этой неделе в России завели первое уголовное дело об «ЛГБТ-экстремизме»: в Оренбурге в отношении клуба Pose было возбуждено уголовное дело об участии в экстремистской деятельности. Суд арестовал арт-директора клуба «Поза» Александр К. и администратора Диану К., их обвиняют в организации экстремистского сообщества. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

После запрета «движения ЛГБТ» силовики провели не менее шести рейдов на секс-позитивные вечеринки в разных регионах страны, отмечала Би-би-си. Визиты были совершены не только на гей-вечеринки, но и эротические мероприятия без ЛГБТ-тематики. Полицейские, придя в места проведения вечеринок, переписывали данные участников и искали уклонистов от армии. Так, в феврале силовики провели рейд в тульском культурном центре «Типография», где происходило мероприятие «посвященное любви, открытости и сексуальности».

Опрошенные РБК юристы отмечали, что запрет деятельности движения, которое не имеет лидеров, идеологов и официальных последователей, выглядит странно. «Возникает неконтролируемый риск избирательного привлечения к ответственности любого человека, в действиях которого правоохранительные органы будут усматривать причастность к «международному общественному движению ЛГБТ», — отметил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЛГБТ Росфинмониторинг террористические организации запрещенные организации
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