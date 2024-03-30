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Война санкций ,  
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В Турции сообщили о запрете полетов в ЕС для авиакомпании из-за России

Turizm Guncel: турецкой авиакомпании запретили полеты в ЕС из-за связи с Россией
Сюжет
Война санкций
Авиакомпании Southwind Airlines запретили полеты в ЕС, поскольку обнаружили ее связь с Россией. Финские власти сочли, что ее основали россияне, а самолеты и персонал перевозчик арендует у Nordwind
Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press
Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press

Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines, сообщает турецкое отраслевое издание Turizm Guncel.

По его данным, Брюссель ввел такую меру в рамках регламента 833/2014, который связан с санкциями против России из-за Украины.

Ранее издание Airways Magazine сообщало, что Финляндия не разрешила Southwind Airlines полеты на свою территорию, поскольку местное авиационное агентство Traficom выявило нарушения европейского законодательства перевозчиком. По данным финских авиационных властей, контроль над авиакомпанией принадлежит не заявленным турецким физическим и юридическим лицам, а российским — они основали Southwind Airlines, а большая часть персонала и авиапарка были арендованы у российской Nordwind Airlines.

Небо ЕС для российских самолетов и авиакомпаний закрыто с февраля 2022-го. На такой же шаг также пошли США, Канада, Великобритания, Австралия. Россия в ответ на эти меры закрыла воздушное пространство для авиаперевозчиков из 36 стран.

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Фото:Zuma / ТАСС

В феврале США ввели очередной пакет санкций против России, который затронул и турецкие компании. 16 фирм оказались под ограничениями Вашингтона, поскольку, как утверждают в американской столице, они оказывали «существенное содействие вооруженным силам и/или военно-промышленному комплексу России».

Кроме того, турецким компаниям угрожают вторичные санкции. В марте газета Hürriyet без указания источников сообщала о новой схеме применения этих ограничений. Согласно ей, США сначала уведомляют Турцию о компаниях, которые потенциально могут попасть под санкции за коммерческую деятельность с российским бизнесом, и запрашивают информацию по этом поводу. Если Турция проводит расследование и сообщает о результатах, в случае необходимости предпринимаются соответствующие шаги.

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Россия считает санкции незаконными. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что на Анкару оказывают давление из-за антироссийских ограничений, однако между Россией и Турцией «позитивные отношения», поэтому у последней нет планов вводить санкции.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Турция санкции Запрет полетов Евросоюз
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