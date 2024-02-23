Под ограничения США из-за России попали компании из Турции и Китая
США ввели экспортные ограничения против 93 юридических лиц под 95 наименованиями, следует из опубликованного 23 февраля документа Бюро промышленности и безопасности Минторга США.
Среди структур — 63 компании из России, 16 — из Турции, восемь — из Китая, четыре — из ОАЭ, две — из Кыргызстана, и по одной — из Индии и Южной Кореи. Две компании добавлены в список под четырьмя записями, что объясняет разницу между числом компаний и наименований (записей).
Так, в списке Минторга и в ОАЭ, и в Индию записана индийская Crynofist Aviation, которая, по данным Минторга США, осуществляет свою деятельность в офисах в городе Бангалоре (южный индийский штат Карнатака) и в городе Кочин (индийский южный штат Керала), также у нее есть офис в ОАЭ. По данным самой компании, она занимается дистрибуцией авиационных запчастей и расходных материалов.
Под Турцией и Китаем в списке Минторга США указаны одна и та же турецкая структура Bion Group и два ее подразделения: материнская компания Bion Group Ic Dis Ticaret Limited Sirketi в Турции и дочерняя Bion Group Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi в Китае. Компания, по ее данным, работает в логистическом секторе (включая экспорт, импорт, доставку, складирование), и у нее два офиса — в Стамбуле и Гонконге.
Днем в тот же день президент США Джо Байден объявил о введении более чем 500 новых санкций против России в связи с конфликтом на Украине и смертью Алексея Навального.
«Эти структуры добавлены на основе информации о том, что они оказывали существенное содействие вооруженным силам и/или военно-промышленному комплексу России», — сообщили в американском ведомстве. Минторг США указал, что компании участвовали в поставках подсанкционной микроэлектроники в Россию, где она использовалась в интересах вооруженных сил и спецслужб.
Организации внесены в так называемый список Entity List, подразумевающий строгий контроль за экспортом в их адрес. Лицензии на экспорт, реэкспорт и передачу внутри России товаров, подлежащих американскому экспортному регулированию (в широком смысле — товары двойного назначения), этим предприятиям будут рассматриваться с «презумпцией отказа», то есть фактически речь идет об эмбарго на поставки этим организациям товаров двойного назначения.
О том, что США введут 23 февраля новые ограничительные меры, говорил 20 февраля представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Китай решительно выступает против незаконных санкций <...> против КНР, вызванных сотрудничеством Китая с Россией», — заявлял 13 февраля китайский МИД.
Россия считает санкции нелегитимными и неэффективными. В Кремле подчеркивали, что ограничения сохранятся на долгие годы. «Исходим из этого, выстраивая наши планы», — говорил в декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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