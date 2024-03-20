 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Hürriyet узнала о соглашении США и Турции по поводу вторичных санкций

Hürriyet: США и Турция согласовали схему соблюдения санкций против России
Сюжет
Война санкций
США сначала будут запрашивать у Турции информацию о потенциально попадающих под вторичные рестрикции компаниях, Анкара же после собственного расследования сообщит о результатах, пишет Hürriyet
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

США и Турция договорились о новой схеме применения американских вторичных санкций, под которые попадают зарубежные компании за связи с российскими фирмами, сообщает турецкая Hürriyet без указания источников.

По данным газеты, стороны согласовали «схему соблюдения санкций». Она предполагает, что США сначала уведомят Турцию о компаниях, которые потенциально могут попасть под санкции за коммерческую деятельность с российским бизнесом, и запросят информацию по этом поводу. Если Турция проведет расследование и сообщит о результатах, в случае необходимости будут предприняты соответствующие шаги.

В минувшем декабре президент США Джо Байден подписал указ, который разрешил вводить санкции против зарубежных банков, помогающих проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.

После этого организации стали более осторожными из страха потерять доступ к доллару, на который приходится почти половина мировых финансовых транзакций. На этом фоне сократились объемы российско-турецкой торговли: за год турецкий экспорт в Россию сократился на треть (до $670 млн), как и импорт российской продукции в Турцию (до $1,3 млрд).

Politico сообщила о недовольстве союзников США из-за вторичных санкций
Политика

Источники Reuters называли причиной проблем пересмотр процессов турецкими банками и ужесточение ими требований к российским клиентам.

Издание Aydınlık в начале марта писало, что несколько турецких бизнесменов обвинили США в угрозах ввести вторичные санкции за торговлю с Россией и пообещали подать в суд на американских чиновников. По словам бизнесменов, имена и число которых газета не раскрыла, сотрудники Минторговли США, работающие в стамбульском генконсульстве, посещали турецкие компании и финансовые учреждения, требуя прекратить операции с Россией.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Москва считает вводимые санкции нелегитимными.

Новые правила работы ПИФ «уронили» индекс Мосбиржи. Что случилось?

Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ

Футболисты почтили память Василия Уткина. Видео

Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео

Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности

Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»

Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано

Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение

МОК утвердил специальный гимн для россиян на Олимпиаде. Слушать

10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Инвесторы лишатся двух налоговых льгот. Каких?

Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина об отправке войск на Украину

Виагра помогает предотвратить Альцгеймер. Что выяснили ученые
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Вторичные санкции Турция США
Материалы по теме
США заявили о растущих рисках вторичных санкций против Казахстана
Политика
Politico сообщила о недовольстве союзников США из-за вторичных санкций
Политика
Турецкий экспорт в Россию упал на фоне указа США о вторичных санкциях
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 100,1 (-0,14) Инвестиции, 19 мар, 16:40 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 92,22 (+0,24) Инвестиции, 19 мар, 16:40
Hürriyet узнала о соглашении США и Турции по поводу вторичных санкций Политика, 09:33
Хитрый враг: как мозг мешает нам изменить жизнь к лучшему Pro, 09:32
Росреестр сообщил о росте числа ипотечных сделок в Москве Недвижимость, 09:28
Полиция начала проверку данных об укусившем официантку Никите Кологривом Общество, 09:26
Производитель оружия заявил об индустриальной «войне мощностей» с Россией Политика, 09:07
Почему банк для бизнеса должен быть незаметным РБК и БСПБ, 09:03
Доступ 24/7: как москвичам следить за ходом лечения прямо из стационара Город, 09:00
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
МЧС опровергло данные о «перестуках» из-под завалов на руднике «Пионер» Общество, 08:55
Трудности перевода: как теперь рассчитываться с китайскими партнерами Pro, 08:45
МИД пообещал адекватный ответ на новые санкции Японии Политика, 08:38
Российские военные показали изнутри подбитый под Авдеевкой Abrams Политика, 08:22
Доллар как оружие: почему политика ослабила позиции валюты США Pro, 08:14
Что ждет e-commerce в 2024 году: пять отраслевых прогнозов РБК и Яндекс, 08:12
Поможет ли сладкое с сахарозаменителями снизить вес и избежать диабета Pro, 08:05