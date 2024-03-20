Hürriyet узнала о соглашении США и Турции по поводу вторичных санкций
США и Турция договорились о новой схеме применения американских вторичных санкций, под которые попадают зарубежные компании за связи с российскими фирмами, сообщает турецкая Hürriyet без указания источников.
По данным газеты, стороны согласовали «схему соблюдения санкций». Она предполагает, что США сначала уведомят Турцию о компаниях, которые потенциально могут попасть под санкции за коммерческую деятельность с российским бизнесом, и запросят информацию по этом поводу. Если Турция проведет расследование и сообщит о результатах, в случае необходимости будут предприняты соответствующие шаги.
В минувшем декабре президент США Джо Байден подписал указ, который разрешил вводить санкции против зарубежных банков, помогающих проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.
После этого организации стали более осторожными из страха потерять доступ к доллару, на который приходится почти половина мировых финансовых транзакций. На этом фоне сократились объемы российско-турецкой торговли: за год турецкий экспорт в Россию сократился на треть (до $670 млн), как и импорт российской продукции в Турцию (до $1,3 млрд).
Источники Reuters называли причиной проблем пересмотр процессов турецкими банками и ужесточение ими требований к российским клиентам.
Издание Aydınlık в начале марта писало, что несколько турецких бизнесменов обвинили США в угрозах ввести вторичные санкции за торговлю с Россией и пообещали подать в суд на американских чиновников. По словам бизнесменов, имена и число которых газета не раскрыла, сотрудники Минторговли США, работающие в стамбульском генконсульстве, посещали турецкие компании и финансовые учреждения, требуя прекратить операции с Россией.
Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»
Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.
Москва считает вводимые санкции нелегитимными.
Новые правила работы ПИФ «уронили» индекс Мосбиржи. Что случилось?
Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ
Футболисты почтили память Василия Уткина. Видео
Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео
Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности
Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»
Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано
Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение
МОК утвердил специальный гимн для россиян на Олимпиаде. Слушать
10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Инвесторы лишатся двух налоговых льгот. Каких?
Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина об отправке войск на Украину
Виагра помогает предотвратить Альцгеймер. Что выяснили ученые