Hürriyet узнала о соглашении США и Турции по поводу вторичных санкций

США сначала будут запрашивать у Турции информацию о потенциально попадающих под вторичные рестрикции компаниях, Анкара же после собственного расследования сообщит о результатах, пишет Hürriyet

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США и Турция договорились о новой схеме применения американских вторичных санкций, под которые попадают зарубежные компании за связи с российскими фирмами, сообщает турецкая Hürriyet без указания источников.

По данным газеты, стороны согласовали «схему соблюдения санкций». Она предполагает, что США сначала уведомят Турцию о компаниях, которые потенциально могут попасть под санкции за коммерческую деятельность с российским бизнесом, и запросят информацию по этом поводу. Если Турция проведет расследование и сообщит о результатах, в случае необходимости будут предприняты соответствующие шаги.

В минувшем декабре президент США Джо Байден подписал указ, который разрешил вводить санкции против зарубежных банков, помогающих проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.

После этого организации стали более осторожными из страха потерять доступ к доллару, на который приходится почти половина мировых финансовых транзакций. На этом фоне сократились объемы российско-турецкой торговли: за год турецкий экспорт в Россию сократился на треть (до $670 млн), как и импорт российской продукции в Турцию (до $1,3 млрд).

Источники Reuters называли причиной проблем пересмотр процессов турецкими банками и ужесточение ими требований к российским клиентам.

Издание Aydınlık в начале марта писало, что несколько турецких бизнесменов обвинили США в угрозах ввести вторичные санкции за торговлю с Россией и пообещали подать в суд на американских чиновников. По словам бизнесменов, имена и число которых газета не раскрыла, сотрудники Минторговли США, работающие в стамбульском генконсульстве, посещали турецкие компании и финансовые учреждения, требуя прекратить операции с Россией.

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Москва считает вводимые санкции нелегитимными.