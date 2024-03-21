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ФСБ отчиталась о срыве диверсии по заданию РДК в Белгородской области

ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт по заданию РДК в Белгородской области
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Белгородской области мужчину, который готовил теракты в отношении российских военных, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

У задержанного нашли взрывное устройство, которое он планировал дистанционно взорвать в районе дислокации российских военных на территории Белгородской области. По данным ФСБ, мужчина получил такое задание от представителей «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

В отношении задержанного завели уголовное дело по четырем статьям УК:

  • ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 — приготовление к террористическому акту;
  • ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 — покушение на участие в деятельности террористической организации;
  • ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 281 — приготовление к диверсии;
  • ч. 1 ст. 222.1 — незаконное хранение взрывчатых устройств.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

14 марта ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге четырех членов ячейки «Русского добровольческого корпуса». По данным спецслужбы, участники группы планировали по заданию военной разведки Украины отравить военных российского добровольческого подразделения «Эспаньола», участвующего в военной операции на Украине и дислоцированного в Мариуполе.

Подозреваемые приобрели GPS-трекер для размещения на автомобилях, в которых планировалось доставить помощь военнослужащим. Один из фигурантов в феврале получил 20 кг неустановленного ядовитого вещества, которое члены РДК планировали смешать с едой.

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Кроме того, члены РДК собирали данные об объектах транспорта, жизнеобеспечения и другой критически важной инфраструктуры в Петербурге с целью терактов, сообщили в ФСБ.

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Теги
Белгородская область ФСБ теракты российские военные задержание
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