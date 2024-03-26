Politico узнало об использовании выделенных Киеву $300 млн еще в 2023-м
Одобренные конгрессом в марте средства для Украины в размере $300 млн были использованы еще осенью прошлого года, пишет Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.
Деньги, выделенные в рамках инициативы содействия безопасности Украины, были включены в пакет расходов США на сумму $1,2 трлн, подписанный президентом Джо Байденом 23 марта. Однако эти $300 млн уже были заложены во временный бюджет, принятый конгрессом в ноябре 2023 года. Помощь Украине и Израилю в него тогда не вошли.
По словам собеседника издания, сейчас эта сумма «недоступна для использования», а согласование пакета помощи для Киева на прошлой неделе он назвал «символическим жестом».
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