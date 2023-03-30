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Россия обвинила Болгарию и Чехию в ремонте вертолетов для Украины

ФСВТС обвинила Болгарию и Чехию в ремонте вертолетов серии «Ми» для Украины
Болгарские компании «Авионамс» и «Терем-Летец», а также чешская «ЛОМ Прага» продолжают ремонтировать и обслуживать вертолеты российского и советского производства для их отправки на Украину, заявили в ФСВТС

Ремонт и модернизация вертолетов российского и советского производства Болгарией и Чехией для их дальнейшей отправки на Украину грубо нарушают международные обязательства и наносят ущерб мировой системе экспортного контроля, сообщается на сайте Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

В частности, речь идет о нарушении соглашения между Россией и Болгарией о ремонте и модернизации вертолетов Ми-17 (Ми-8), Ми-35 (Ми-24) от 9 марта 2012 года, а также соглашения с Чехией о ремонте и модернизации Ми-24 (Ми-35), Ми-171Ш (Ми-8, Ми-17) от 27 апреля 2012 года.

Страны обязались не продавать и не передавать третьей стороне «без предварительного письменного согласия» России имущество и документацию, а также не проводить модернизацию вертолетов без участия производителей и разработчика вертолетов.

«По сообщениям, опубликованным в средствах массовой информации, государственные компании Болгарии («Авионамс», «Терем-Летец») и Чехии («ЛОМ Прага») продолжают осуществлять нелегитимную деятельность по ремонту и модернизации боевой вертолетной техники российского (советского) производства, в том числе для ее дальнейшей отправки на Украину», — говорится в заявлении ФСВТС.

Российская сторона сняла с себя ответственность за эксплуатацию вертолетов после обслуживания Чехией и Болгарией.

В августе прошлого года директор ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона отозвала у предприятий Чехии и Болгарии лицензии на ремонт украинских вертолетов типа «Ми», а также приостановила поставки отечественных запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники в недружественные страны. До этого официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что Москва приостанавливает действие свидетельств, выданных чешскому госпредприятию «ЛОМ Прага» и болгарским «Терем-Летец» и «Авионамс». Таким образом, их лишили права обслуживать и ремонтировать российские вертолеты.

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В конце февраля газета Jutarnji list писала, что Хорватия собирается передать Киеву 12 вертолетов Ми-8 MTV и два Ми-8 T. Позднее Минобороны Северной Македонии анонсировало поставку в страну 12 Ми-24, которые Скопье приобрел у Киева в 2001 году.

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Теги
Елена Чернышова
Россия Болгария Чехия вертолеты Украина
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