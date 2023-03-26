Вертолет Ми-24 (Фото: mil.mk)

Северная Македония передаст Украине 12 вертолетов Ми-24, которые страна приобрела у Киева в 2001 году. Об этом в эфире телеканала Alsat заявила глава Минобороны страны Славянка Петровска.

По словам министра, окончательное решение о поставках будет принято на совещании правительства.

Вертолеты изначально принадлежали Украине. Они были произведены в 1980-е годы. Однако в 2001 году Украина продала их Македонии. Македония прекратила использование этих вертолетов в 2015 году.

«Они больше не предусмотрены при формировании нашей армии, и в связи с нашей военной реформой они больше не будут составной частью армии, и по этим причинам считаются ненужными», — сказала Петровска, говоря о вертолетах.

Северная Македония, так же как и страны НАТО, оказывает Украине военную помощь. Ранее Петровска подтвердила передачу Киеву четырех самолетов Су-25. Самолеты, так же как и вертолеты, ранее были куплены у самой Украины.