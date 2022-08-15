Глава ФСВТС сообщил об отзыве лицензий у Болгарии и Чехии из-за ремонта вертолетов Украины

Россия отозвала лицензии у двух стран из-за ремонта вертолетов Украины

Страны, которые передали Украине российскую или советскую военную продукцию, получили от России ноты о недопустимости подобных действий

Сборочный цех вертолетов Ми-17, архивное фото (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Россия отозвала лицензии у ремонтных предприятий в Чехии и Болгарии за обслуживание ими украинских вертолетов серии «Ми». Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

По его словам, всем странам, которые заявили о передаче Украине российской и советской продукции военного назначения, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий.

«У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа «Ми», — сказал Шугаев.

Кроме того, Россия приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники российского производства в «недружественные страны», добавил глава ФСВТС.

В апреле США включили 11 вертолетов Ми-17 российского производства в пакет военной помощи для Украины. С 2012 года Минобороны США заказывало у «Рособоронэкспорта» вертолеты Ми-17 для поставок в Афганистан. В июне США направили Украине еще четыре вертолета Ми-17.

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В МИД России тогда потребовали от США объяснений, так как Москва их ранее поставила Вашингтону для использования только вооруженными силами Афганистана.

В министерстве отметили, что правила эксплуатации вертолетов были закреплены в контракте и сертификате конечного пользователя. Представитель МИДа Мария Захарова назвала решения американских властей «очередным вопиющим фактом нарушения американской стороной ее международных обязательств» и «политики двойных стандартов».