CNN сообщил о проблемах украинских летчиков с советскими Ми-8

Украинские летчики вынуждены переделывать советские Ми-8 под ударные вертолеты, устанавливая на них ракеты, но они не защищены броней и не имеют систем наведения, сообщает телеканал

Вертолёт Ми-8 (Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украинские летчики вынуждены переделывать советские вертолеты Ми-8 под ударные, устанавливая на них ракеты, сообщает телеканал CNN, журналисты которого побывали на секретной базе бригады Сикорского на востоке Украины.

«Конечно, нам нужны более новые вертолеты, потому что у нас есть только вертолеты советской эпохи. Мы выжимаем из них все, что можем», — рассказал один из летчиков.

По его словам, они рассчитывают получить более новые вертолеты, такие как американские Apache.

«Конечно, это старые вертолеты. Но это лучше, чем ничего», — заметил в то же время другой летчик.

Ми-8 были разработаны как транспортные вертолеты в 1960-х годах. В отличие от ударных вертолетов, они не защищены броней. У них также нет систем наведения. Украинские летчики оборудовали Ми-8 «электронными средствами противодействия» для отражения ракетных ударов по ним, но они тоже устарели, рассказали собеседники телеканала. «Мы не знаем, работают ли они вообще, но если они работают на 2%, это лучше, чем ничего», — отметил один из них.

Великобритания обещала передать Украине несколько вертолетов Sea King. В конце января глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что Киев получил один вертолет.

Издание The Mirror писало, что вслед за танками Challenger 2 Лондон собирается отправить на Украину до четырех вертолетов Apache, оснащенных ракетами Hellfire. Однако Минобороны Великобритании это опровергло.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. В Москве считают, что подобные шаги ведут к эскалации конфликта.