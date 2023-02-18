CNN сообщил о проблемах украинских летчиков с советскими Ми-8

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Гол Кокорина помог «Арису» одержать пятую победу подряд Спорт, 18:56
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 18:48
Делегацию Израиля выгнали с саммита Африканского союза Политика, 18:48
Даниил Медведев впервые в сезоне вышел в финал турнира ATP Спорт, 18:33
Кадыров исключил смену командующих округов по своему «личному хотенью» Политика, 18:13
Британия пообещала первой поставить Украине дальнобойное вооружение Политика, 18:11
CNN сообщил о проблемах украинских летчиков с советскими Ми-8 Политика, 17:52
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
«Арсенал» в добавленное время вырвал победу у «Астон Виллы» в матче АПЛ Спорт, 17:31
Министр обороны Японии заявил о способности ракеты КНДР достичь США Политика, 17:28
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 17:13
Пасечник заявил об очень сложной ситуации в районе Кременной и Сватово Политика, 16:58
Призер ОИ упала в обморок на финише забега ЧМ по кроссу и упустила победу Спорт, 16:55
Пригожин прокомментировал кадры расстрела портретов Герасимова и Лапина Политика, 16:48
Декантер, фен и массажер: какие подарки выбрать для него и для нее РБК Стиль, 16:42
Военная операция на Украине ,  
0 

CNN сообщил о проблемах украинских летчиков с советскими Ми-8

CNN: украинским летчикам приходится переделывать советские Ми-8 под ударные вертолеты
Украинские летчики вынуждены переделывать советские Ми-8 под ударные вертолеты, устанавливая на них ракеты, но они не защищены броней и не имеют систем наведения, сообщает телеканал
Вертолёт Ми-8
Вертолёт Ми-8 (Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украинские летчики вынуждены переделывать советские вертолеты Ми-8 под ударные, устанавливая на них ракеты, сообщает телеканал CNN, журналисты которого побывали на секретной базе бригады Сикорского на востоке Украины.

«Конечно, нам нужны более новые вертолеты, потому что у нас есть только вертолеты советской эпохи. Мы выжимаем из них все, что можем», — рассказал один из летчиков.

По его словам, они рассчитывают получить более новые вертолеты, такие как американские Apache.

«Конечно, это старые вертолеты. Но это лучше, чем ничего», — заметил в то же время другой летчик.

Ми-8 были разработаны как транспортные вертолеты в 1960-х годах. В отличие от ударных вертолетов, они не защищены броней. У них также нет систем наведения. Украинские летчики оборудовали Ми-8 «электронными средствами противодействия» для отражения ракетных ударов по ним, но они тоже устарели, рассказали собеседники телеканала. «Мы не знаем, работают ли они вообще, но если они работают на 2%, это лучше, чем ничего», — отметил один из них.

Великобритания обещала передать Украине несколько вертолетов Sea King. В конце января глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что Киев получил один вертолет.

Читайте на РБК Pro
Работа до посинения: почему спрос на белых воротничков будет сокращаться
Культ подхалимства: как Эстер Кроуфорд выжила в Twitter при Илоне Маске
Инфляция в мире снижается. Почему ставки центробанков будут расти дальше
«Она всех раздражала, и я ее уволил»: чем сотрудники бесят начальство

Издание The Mirror писало, что вслед за танками Challenger 2 Лондон собирается отправить на Украину до четырех вертолетов Apache, оснащенных ракетами Hellfire. Однако Минобороны Великобритании это опровергло.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. В Москве считают, что подобные шаги ведут к эскалации конфликта.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Вертолет Ми-8 Военная операция на Украине
Материалы по теме
Die Welt узнала об отказе Нидерландов и Дании отправлять на Украину танки
Политика
Польский генерал призвал «разоружиться» вместо поставок Украине «барахла»
Политика
Генсек НАТО назвал поставки оружия условием достижения мира на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter