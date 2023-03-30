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Германия оценила возможность заполнения хранилищ без газа из России

Глава ФСА Германии Мюллер: газовые хранилища будут заполнены к зиме без газа из России
В немецких хранилищах осталось более двух третей газа после зимы, благодаря этому закупки российского топлива к следующей зиме не понадобятся, сказал глава энергорегулятора. Прежде Германия больше половины газа закупала у России
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

Германия прекращает отопительный сезон с относительно полными газовыми хранилищами, это поможет республике не закупать российский газ к следующей зиме, заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью dpa.

Он назвал процесс заполнения газовых хранилищ перед прошедшей зимой большим успехом, но отметил, что следующая зима может быть холоднее, а потому следует сохранять бдительность.

«Мы также должны хорошо подготовиться к следующей зиме. Это включает в себя то, что мы продолжаем экономить потребление газа», — сказал Мюллер.

По состоянию на конец марта уровень заполненности газовых хранилищ в Германии превышает две трети — 64,33%.

Прежде на Россию приходилось более половины всего импортируемого Германией газа.

К началу этого марта Германия обеспечила себя газом от других поставщиков, за счет чего объявила о достижении энергетической независимости от Москвы. «Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы», — отметил канцлер Олаф Шольц. Он подчеркнул, что прогнозы о суровой зиме в Европе не сбылись.

В регуляторе при этом предупреждали, что Германия может столкнуться с дефицитом газа, если другие европейские страны попросят поделиться своими запасами, но главной опасностью остается возможность холодной погоды. По данным Мюллера, в холодное время жители Германии недостаточно следуют призыву экономить газ: в прошлом октябре удалось сберечь 20% топлива, тогда как в декабре — только 7%.
 

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