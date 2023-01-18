Генсек ООН предложил наказывать нефтегазовые компании за «большую ложь»

Гутерриш прокомментировал недавнее расследование в отношении Exxon Mobil о заявлениях компании по вопросу изменения климата. Генсек ООН отметил, что таким образом под удар было поставлено все человечество

Антониу Гутерриш (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил крупнейшие нефтегазовые компании за игнорирование их собственных прогнозов об изменении климата, обвинив их в стремлении расширить производство, несмотря на последствия для всего человечества. Его слова приводит CNBC.

«Некоторые представители больших нефтяных компаний распространяли большую ложь. И, как и в случае с табачной промышленностью, виновные должны быть привлечены к ответственности», — заявил Гутерриш на выступлении в рамках экономического форума в Давосе.

CNBC отмечает, что таким образом генсек прокомментировал недавнее расследование против одной из крупнейших в мире нефтегазовой компании Exxon Mobil, которая точно предсказала глобальное потепление еще в 1970-х годах, однако на протяжении десятилетий публично опровергала свои собственные исследования.

«Каждая неделя приносит новую страшную климатическую историю», — сказал Гутерриш, предупредив, что обязательство ограничить повышение глобальной температуры на 1,5°С выше доиндустриального уровня не выполняется странами. Этот порог, в рамках которого страны пытаются удержать рост глобальной средней температуры, является частью Парижского соглашения. Москва ратифицировала это соглашение в сентябре 2019 года.

В опубликованном 11 января Докладе о глобальных рисках, подготовленном Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum), эксперты выделили изменения климата в числе наиболее опасных для человечества рисков. В частности, они отметили, что, вероятнее всего, ограничить глобальное потепление полутора градусами Цельсия уже не удастся, так как обязательства, которые взял на себя частный сектор стран «Большой семерки», предполагают, что к 2050 году глобальная температура вырастет на 2,7 градуса, а это значительно выше целей, обозначенных в Парижском соглашении.

Многие игроки к теме климата подходят недостаточно добросовестно, предупреждают эксперты, в то время как некоторые страны обязывают частный сектор раскрывать информацию об их выбросах, ряд компаний еще даже не успели оценить риски, которые несет их деятельность для окружающей среды. В этом смысле со стороны государства необходимо последовательное регулирование и четкое правоприменение в сфере климата, говорится в докладе.