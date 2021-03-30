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Песков назвал экстремальным сценарием разрыв отношений с США

Сейчас самое необходимое в отношениях между Россией и США — не дать им скатиться дальше по наклонной, считает Песков. «Их надо как-то реанимировать», — убежден пресс-секретарь Путина
Фото: Erin Scott / Bloomberg
Фото: Erin Scott / Bloomberg

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам» рассказал об отношениях с США на фоне заявлений Джо Байдена о Владимире Путине и вызова российского посла в Москву.

По словам представителя Кремля, с дипломатом будут проведены необходимые консультации, после чего начнется «ревизия двусторонних отношений» при новой администрации США. «После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше», — отметил он.

Отвечая на вопрос, является ли разрыв дипломатических отношений с США чем-то из области фантастики, Песков заявил: «Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях». «Но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно. Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено», — подчеркнул он.

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Дмитрий Песков

На вопрос, остались ли у России общие темы с США, Песков ответил утвердительно. «Конечно, это представляло бы для нас наибольший интерес — говорить с американцами по тем темам, которые нам выгодны», — сказал он.

Среди таких тем представитель Кремля назвал стратегическую стабильность, а также контроль над вооружениями и урегулирование региональных конфликтов. «Тех конфликтов, где может иметь какое-то прикладное значение роль Соединенных Штатов», — пояснил он.

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В любом случае, как отметил Песков, с Вашингтоном необходимо говорить, например, по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который касается иранской ядерной программы. «С ними нужно говорить по многим другим проблемным ситуациям в мире», — считает он.

По словам представителя Кремля, сейчас самое необходимое в отношениях между Россией и США — не дать им скатиться дальше по наклонной, поскольку и так слишком много вреда было нанесено. «Их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить. С учетом нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях народам и России, и Америки было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. И президент сказал, что он открыт для такого общения. Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют», — добавил он.

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Фото:Leah Millis / Reuters

Говоря о том, жива ли идея проведения саммита «ядерной пятерки», на который могли бы собраться лидеры США, России, Китая, Франции и Великобритании, Песков сказал, что в настоящее время вряд ли можно сказать, что эта идея стоит на повестке дня. «У меня нет сомнений, что президент Путин готов к ней вернуться в любой момент. Но при отсутствии желания как минимум у американцев эта идея сейчас малореализуема», — заключил он.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Дмитрий Песков Россия США двусторонние отношения
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