Песков назвал экстремальным сценарием разрыв отношений с США

Сейчас самое необходимое в отношениях между Россией и США — не дать им скатиться дальше по наклонной, считает Песков. «Их надо как-то реанимировать», — убежден пресс-секретарь Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам» рассказал об отношениях с США на фоне заявлений Джо Байдена о Владимире Путине и вызова российского посла в Москву.

По словам представителя Кремля, с дипломатом будут проведены необходимые консультации, после чего начнется «ревизия двусторонних отношений» при новой администрации США. «После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше», — отметил он.

Отвечая на вопрос, является ли разрыв дипломатических отношений с США чем-то из области фантастики, Песков заявил: «Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях». «Но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно. Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено», — подчеркнул он.

На вопрос, остались ли у России общие темы с США, Песков ответил утвердительно. «Конечно, это представляло бы для нас наибольший интерес — говорить с американцами по тем темам, которые нам выгодны», — сказал он.