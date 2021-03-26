СМИ сообщили о беспокойстве Байдена из-за связей России и Турции

Президент США Джо Байден заявил лидерам стран-членов ЕС, что обеспокоен из-за сближающихся, по его словам, России и Турции, сообщает Bloomberg со ссылкой на нескольких чиновников Евросоюза.

Во время виртуального саммита главы входящих в ЕС государств подтвердили угрозу санкций против Турции. При этом они пообещали наладить более тесные экономические связи с Анкарой, если она откажется от притязаний на запасы газа в Восточном Средиземноморье.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после саммита, что отношения блока с Турцией все еще остаются хрупкими. «Турция проявила более конструктивное отношение. Однако мы также понимаем, что процесс деэскалации остается хрупким», — подчеркнула она.

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