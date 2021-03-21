Посол в США Антонов вернулся в Россию

Анатолий Антонов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Посол России в США Анатолий Антонов прилетел в Москву, сообщает корреспондент ТАСС.

Самолет с главой российской дипмиссии приземлился в аэропорту Шереметьево.

18 марта Антонов был приглашен в Москву для консультаций после слов американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей.

Ранее Антонов заявил, что в Москве ему «предстоит большая работа». По его словам, необходимо проанализировать состояние отношений России и США, у дипломата запланированы встречи в нескольких ведомствах. Он не уточнил, сколько пробудет в Москве.