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Посол в США Антонов вернулся в Россию

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Посол России в США Анатолий Антонов прилетел в Москву, сообщает корреспондент ТАСС.

Самолет с главой российской дипмиссии приземлился в аэропорту Шереметьево.

18 марта Антонов был приглашен в Москву для консультаций после слов американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей.

Посол Антонов заявил о предстоящей работе по анализу отношений с США
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Ранее Антонов заявил, что в Москве ему «предстоит большая работа». По его словам, необходимо проанализировать состояние отношений России и США, у дипломата запланированы встречи в нескольких ведомствах. Он не уточнил, сколько пробудет в Москве.

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