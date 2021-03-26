Песков увидел «ремиссию в русофобских припадках» США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 13:10
Лукашенко показали сделанную в Белоруссии вакцину «Спутник V». Видео Политика, 13:45 Дзюба поделился ожиданием о матче сборной словами «Мальту нужно забыть» Спорт, 13:42 Как стать бизнесом класса А: двенадцать кейсов реальных компаний РБК и Альфа-Банк, 13:40 Московская биржа начнет торги акциями ConocoPhillips, UPS и Eli Lilly Инвестиции, 13:36 Участие Ионова в матчах со Словенией и Словакией оказалось под вопросом Спорт, 13:31 Роднина оценила готовность российских спортивных пар к олимпийскому году Спорт, 13:30 Кремль исключил героизацию образа Навального после вынесения срока ему Политика, 13:22 Песков увидел «ремиссию в русофобских припадках» США Политика, 13:20 Первый президент Украины назвал условие возобновления подачи воды в Крым Политика, 13:20 В Асбесте сбежавшая с выставки обезьяна два дня гуляла по ТЦ. Видео Общество, 13:16 В Минфине сравнили повышение ключевой ставки с холодным душем Финансы, 13:14 Кремль оценил возможность санкций из-за Навального Политика, 13:13 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 13:11 Это не звездный райдер, а инвестиции: как хантить лучших программистов Pro, 13:11
Первые 100 дней Байдена ,  
0 

Песков увидел «ремиссию в русофобских припадках» США

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Отсутствие на пресс-конференции президента США Джо Байдена вопросов про Россию может свидетельствовать о наступлении «ремиссии в русофобских припадках». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В целом можно, наверное, с удовлетворением отметить, что американские журналисты ничего не спросили про Россию. Значит, наверное, наступает ремиссия в русофобских припадках. Это хорошо», — сказал Песков.

Байден сравнил Си Цзиньпина и Путина
Политика
Джо Байден

Байден провел свою первую пресс-конференцию после вступления в должность президента США накануне, 25 марта. Она продлилась чуть больше часа. Как уточняет ABC, на встрече присутствовали около 30 журналистов.

В ходе общения с журналистами американский лидер объявил, что намерен выдвигаться на второй срок в 2024 году. Он также затронул темы вакцинации от коронавируса, поддержки населения из-за пандемии COVID-19, иммиграции и другие.

Джо Байден Дмитрий Песков
Материалы по теме
Байден сравнил Си Цзиньпина и Путина
Политика
Байден назвал условие для ответа США на ракетные испытания КНДР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter