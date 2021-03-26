Песков увидел «ремиссию в русофобских припадках» США

Дмитрий Песков (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Отсутствие на пресс-конференции президента США Джо Байдена вопросов про Россию может свидетельствовать о наступлении «ремиссии в русофобских припадках». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В целом можно, наверное, с удовлетворением отметить, что американские журналисты ничего не спросили про Россию. Значит, наверное, наступает ремиссия в русофобских припадках. Это хорошо», — сказал Песков.

Байден провел свою первую пресс-конференцию после вступления в должность президента США накануне, 25 марта. Она продлилась чуть больше часа. Как уточняет ABC, на встрече присутствовали около 30 журналистов.

В ходе общения с журналистами американский лидер объявил, что намерен выдвигаться на второй срок в 2024 году. Он также затронул темы вакцинации от коронавируса, поддержки населения из-за пандемии COVID-19, иммиграции и другие.